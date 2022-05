« Moi, jamais » : Netflix a dévoilé la date de diffusion de la saison 3 avec des images inédites et un clin d’œil à Bridgerton

in

Netflix

La troisième saison de Moi jamais est prêt à sortir et Netflix vient de le confirmer. Découvrez quand il s’ouvre et regardez les premières images!

©NetflixMaitreyi Ramakrishnan comme Devi

Le 15 juillet 2021 Netflix a ajouté à son catalogue la deuxième saison de Moi jamais. La série, revenue sur la plateforme après un an avec 10 nouveaux épisodes, était centrée sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte. Avec des ajouts à sa distribution, ainsi que des acteurs bien connus, le strip avec Maitreyi Ramakrishnan il est devenu, une fois de plus, un grand succès qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde.

C’est parce que dans la deuxième saison de Moi jamais, Devi a continué à faire face aux pressions quotidiennes des drames scolaires et familiaux, mais en se montrant sous son meilleur jour. De même, la compagnie d’acteurs tels que Darren Barnet comme Paxton et Jaren Lewison comme Ben, ils ont fait de la série une véritable folie. Eh bien, sa participation à la fiction et son rôle étaient essentiels à la croissance du protagoniste.

Tel est ainsi Netflix n’a pas hésité à renouveler Moi jamais. Bien sûr, il ne l’a pas fait pour une, mais pour deux saisons supplémentaires. C’est-à-dire, la fiction aura quatre saisons à son actif, la quatrième étant la dernière. Cependant, maintenant, l’édition que les fans attendent le plus est la troisième car tout le monde veut savoir comment cela va continuer. le triangle amoureux entre Paxton, Devi et Ben.

En tout cas, il reste encore quelques jours à attendre pour la suite de l’histoire. C’est que, depuis la plate-forme, ils ont confirmé que la série n’arrivera que le 12 août. Cette nouvelle fournée d’épisodes se termine par un nouveau chemin dans la vie de l’adolescent amérindien. Eh bien, rappelez-vous qu’à la fin de la deuxième partie, elle entame une relation officielle avec Paxton tandis que Ben découvre qu’il l’a complètement perdue.

Cependant, la vérité est qu’on n’en sait pas encore beaucoup plus sur ce qui est à venir, à l’exception de les photos que Netflix a partagées en même temps qu’elles ont annoncé la date de la première. En eux, vous voyez la distribution originale et le nouveau membre :le célèbre acteur Anirudh Pisharody, qui jouera un adolescent très intelligent en tant que protagoniste, mais qui va dans une école d’élite.

Aussi, l’acteur Darren Barnet Il a également partagé quelques aperçus sur son compte Instagram officiel. Dans la galerie de photos mise en ligne par l’artiste, vous pouvez voir des images de la série, mais aussi un clin d’oeil à Bridgerton: « Certainement pas Lady Whistleboy”, pointe la chemise de l’un des acteurs qui apparaîtra dans la série. Sans aucun doute, une phrase qui fait référence à la Le personnage de Nicola Coughlan dans la bande Netflix basée sur les livres de Julia Quinn.

