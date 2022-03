"Moi jamais": Netflix a annoncé la première de la saison 3 et a confirmé le renouvellement pour la quatrième saison

in

Netflix

Moi jamais est l’une des séries jeunesse les plus regardées sur Netflix et reviendra bientôt avec une troisième saison et une quatrième ! Connaître tous les détails.

©NetflixPaxton et Devi

Netflix a un catalogue digne pour tous les âges. En plus d’avoir une variété de genres dans sa bibliothèque, il est également divisé pour les adultes, les plus jeunes, mais il n’oublie pas les adolescents. En fait, la grande preuve en est qu’elle a des séries qui leur sont exclusivement consacrées, comme le lancement récent de grand ciel ou la bande internationale Moi jamais. Cette fiction, qui a été créée pour la première fois en 2020, a été un succès complet et continue de croître.

L’année dernière, Moi jamais a créé sa deuxième saison, qui a fait sensation parmi les téléspectateurs de Netflix. C’est le 15 juillet que les nouveaux épisodes sont revenus sur la plateforme. Cette fois-ci, la comédie sur le passage à l’âge adulte s’est concentrée sur la façon dont Devi (Maitreyi Ramakrishnan) doit faire face aux pressions scolaires et aux drames familiaux tout en s’impliquant dans de nouvelles relations amoureuses.

Sans aucun doute, dix épisodes qui ont encore fait fureur et, pour cette raison, Netflix n’a pas hésité à le renouveler. A tel point que la troisième saison est déjà en plein processus de production. Le nombre exact de chapitres qu’il aura est encore inconnu, mais il y a deux choses qui sont certaines : le casting aura un nouveau membre et on sait déjà quand il sortira. Il y a quelques heures à peine, Darren Barnet, qui joue Paxton, a fait l’annonce officielle.

Via son compte Instagram, l’acteur a publié une annonce qui commence par : «Nous avons quelques annonces pour vous. La troisième saison de I, Never sera diffusée cet été» et, bien qu’il n’ait pas donné de date exacte, il a donné une estimation du délai d’attente. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la déclaration continue: «Nous avons également été renouvelés pour une quatrième et dernière saison, ce dont nous sommes très enthousiastes.”.

Et, pour clôturer l’annonce si excitante pour les fans, la lettre des showrunners de la série, précise : «Nous avons hâte de vous révéler toute la romance et les aventures que nous vous réservons. Merci à tous nos fans pour votre soutien”. C’est-à-dire que la troisième saison est plus proche que jamais, mais en même temps, l’histoire de Devi a encore un long chemin à parcourir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂