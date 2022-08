« Moi, jamais »: combien d’épisodes la saison 3 aura-t-elle sur Netflix

in

Netflix

La troisième saison de Moi jamais Il arrive sur Netflix le 12 août et on sait déjà combien d’épisodes il aura. Connaître tous les détails.

©NetflixDevi et Paxton

Le 12 août, Netflix ajoutera à son catalogue la troisième saison de Moi jamais. Après tant d’attente, l’histoire de Devi est prête à revenir sur le géant du streaming avec des personnages nouveaux et familiers. Aussi, à cette occasion, la protagoniste fera face à de nouveaux défis après avoir confirmé sa relation avec Paxton, qui a toujours été le garçon de ses rêves, mais qui est aussi le jeune homme le plus populaire à l’école.

C’était dans la deuxième saison de Moi jamais quand Devi a obtenu ce qu’elle voulait tant : être reconnue par Paxton comme sa compagne. De ce dernier épisode est venu l’arrivée de la troisième édition qui est plus prête que jamais à sortir. Bien sûr, la vérité est que les nouveaux épisodes ne seront pas les derniers, car la fiction aura une quatrième saison déjà confirmée par Netflix. Ce sera la dernière partie.

Cependant, au-delà de la confirmation de Netflix que Moi jamais oui ça va avoir une suite, l’intérêt des fans pour le moment est porté sur ce qui viendra bientôt. En fait, le plus grand intérêt des fans est de savoir combien d’épisodes la série aura maintenant qu’elle revient. En effet, ne sachant pas quand la quatrième édition arrivera, les fans ont le désir de savoir combien de temps ils pourront profiter de Devi.

+ Combien d’épisodes j’ai jamais la saison 3 :

Pour la tranquillité de tous les spectateurs de Moi jamais et ceux qui attendent son retour sur Netflix, la troisième saison de la série aura un total de 10 épisodes. Il fallait s’y attendre puisque les deux premières éditions ont également le même nombre de chapitres. Bien que, maintenant, l’histoire à venir sera beaucoup plus controversée et captivante.

Eh bien, cette fois, Devi est prêt pour de nouveaux défis et le nom de chacun des dix prochains chapitres en est la preuve. Eh bien, ils précisent déjà que ce qui va arriver est une transition beaucoup plus attendue de ce personnage. Il connaît chacun des noms.

Chapitre 1 : « Je n’ai jamais été accusée d’être une fille facile »

Chapitre 2 : « Je n’ai jamais eu mon propre troll »

Chapitre 3 : « Je n’ai jamais fêté la Saint-Valentin »

Chapitre 4 : « Je n’ai jamais rendu personne jaloux »

Chapitre 5 : « Je n’ai jamais attendu un message aussi longtemps »

Chapitre 6 : « Je n’ai jamais subi d’effondrement »

Chapitre 7 : « Je n’ai jamais triché »

Chapitre 8 : « Je n’ai jamais été seule avec mon copain »

Chapitre 9: « Je n’ai jamais eu de petit ami indien »

Chapitre 10 : « Je n’ai jamais réalisé mon rêve. »

