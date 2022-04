Mohg, Lord of Blood in Elden Elden: Comment vaincre le boss dans l’épopée du jeu de rôle

À propos de l’intrigue du RPG d’action Anneau Elden pour pouvoir conclure, vous n’avez qu’à vous inscrire avec un nombre gérable de patrons bousculer. Cependant, certains des meilleurs combats sont facultatifs, comme affronter Malénie ou avec Mohg. Ci-dessous, nous vous donnons quelques conseils pour vous aider prince de sang peut mettre à sa place.

Mohg possède un talent particulier

Pour que vous puissiez combattre ce boss, vous devez d’abord le chemin vers une zone secrète trouver entre les deux. Une excellente façon d’y arriver est de remplir le Série de quêtes de Varré. Une fois que vous avez terminé avec succès, vous recevrez un objet en récompense. Avec cela, vous pouvez aller à Palais Mohgwyn téléportez-vous là où Mohg vous attend.

Une fois que vous l’aurez trouvé, la première chose que vous remarquerez est que ce boss Elden Ring est tout à fait un apparence imposante est. Comme son nom l’indique, cet ennemi atterrit principalement magie du sangpour l’usage desquels il s’appuie sur son trident de confiance. Avec l’habileté de son arme, il est capable de drainer votre énergie vitale Et ainsi reconstituer le sien. C’est une assez mauvaise capacité à trois coups, ce qui peut rendre le combat beaucoup plus difficile s’il vous frappe de manière inattendue. Vous reconnaissez la préparation de cette attaque trois cercles rougesqui se forment autour de votre personnage.

Si vous ne le faites pas article spécial équipé, vous n’avez d’autre choix que de régénérer votre énergie vitale avec votre bouteille le plus rapidement possible. L’article en question est La chaîne de Mohgqui vous permet d’effectuer l’action mentionnée ci-dessus casser. De plus, Mohg Distribuer le feu dans l’arènece qui vous endommage, vous et les vôtres Amplitude de mouvement limitée. Cependant, ses autres attaques ne devraient pas trop vous poser de problème, car elles sont clairement affichées.

Pour vous faciliter un peu la vie, vous pouvez bien sûr invoquer un (ou plusieurs) de vos esprits en soutien. sont recommandés à la fois l’imitation de larme et les cendres des grands soldats du bouclier. Idéalement, les deux devraient déjà être allumés Niveau +10 sinon, ils ne pourront pas résister très longtemps aux puissantes attaques du boss.

Mohg a une attaque particulièrement méchante dans sa manche © From Software/Bandai Namco

Une fois que votre Mohg a vidé environ la moitié de son énergie vitale, la deuxième phase du combat va commencer. Le prince de sang initie généralement cela avec son talent, qu’il utilise pour créer son propre Énergie vitale rechargée. Cependant, il y a aussi une transformation physique qui a lieu dans la deuxième phase de ce combat de boss « Elden Ring » donnez des ailes à votre adversaire !

Vous avez probablement déjà deviné : Avec cela, Mohg peut maintenant voler et foncer sur vous aussi vite qu’une flèche. Doit-il vous en donner un Attaque en piqué attrapé, il peut vous infliger des dégâts considérables. De plus, le timing d’esquive peut être un peu délicat ici, car la caméra capture l’action malheureusement pas toujours capturé de manière optimale et l’arène est aussi un peu trop petite pour ce type d’adversaire. Pour ses puissantes attaques volontiers légèrement retardé vous devriez déjà avoir développé une sensation pour cela. De plus, Mohg continuera de temps en temps répandre le feualors faites toujours attention !

Dans la deuxième phase, Mohg peut aussi voler ! © Du logiciel/Bandai Namco

En fin de compte, Mohg est certainement l’un d’entre eux boss optionnels les plus difficiles, que vous pouvez rencontrer dans « Elden Ring ». Mais le combat en vaut la peine pour vous, car vous n’obtenez pas seulement des majestueux pour une victoire sur le prince de sang 420 000 runes en prix en argentmais aussi La rune supérieure de Mohg et l’écho du seigneur de sang.