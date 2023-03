Moff Gideon revient-il dans la saison 3 de The Mandalorian ? Ceci dit Giancarlo Esposito

in

Le troisième lot d’épisodes de The Mandalorian en est à son quatrième épisode mais jusqu’à présent, Moff Gideon n’est pas apparu. Giancarlo Esposito a parlé du méchant !

© IMDbMoff Gédéon

Le Mandalorien continuer à avancer dans Disney+ et il est déjà dans le quatrième volet de sa troisième saison. Dans ce contexte, beaucoup se demandent pourquoi Moff Gideon n’est pas encore réapparu, ce vestige impérial qui veut expérimenter sur le petit Grogu et a affronté Din Djarin dans le passé. Qui de mieux pour parler de ce personnage que son interprète, Giancarlo Esposito?

l’acteur de Breaking Bad a parlé dans l’émission Jimmy Kimmel et prévu que, plus tôt que tard, ce méchant fera à nouveau son truc dans Le Mandalorien. Rappelons que la dernière fois que nous avons vu Moff Gideon il était placé en garde à vue par la Nouvelle République comme Din Djarin et Greef Karga ont pu le confirmer, cependant, tout indique que le personnage jouira de sa liberté dans peu de temps.

Le retour de Moff Gideon

Les officiers impériaux du programme d’amnistie de la Nouvelle République ont discuté des rumeurs entourant Gideon et de la possibilité qu’il se soit échappé en se rendant à son tribunal de guerre. Giancarlo Esposito impliquait que son personnage passait du temps en lock-out et en spoilers Nous supposons qu’il a utilisé ces moments pour élaborer un plan pour se venger de Din Djarin et Grogu dans les épisodes suivants de la série. Disney+.

Une situation qui doit être expliquée à un moment donné est de savoir qui a envoyé les TIE Fighters qui ont attaqué Djarin et Bo Katan à leur retour à Mandalore. Beaucoup spéculent que c’était la première action de Moff Gideon à son retour à Le Mandalorienbien que cela soit encore loin d’être confirmé mais nous pouvons être sûrs que le caractère de Giancarlo Esposito Il ne va pas laisser les héros de la série seuls.

Cependant, le retour de Moff Gideon devrait avoir lieu dans le courant de la saison 3 de Le Mandalorien. La vraie question est de savoir quand et qu’avez-vous fait pendant votre temps libre. En espérant que Din Djarin et ses nouveaux compagnons Mandaloriens soient prêts à affronter à nouveau le méchant dans les prochains épisodes. Nous avons hâte de revoir ce personnage !

