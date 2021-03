« MODOK »: la comédie animée de Marvel lance une nouvelle bande-annonce

Fans de l’univers Bandes dessinées Marvel Ils ont un large éventail de variété en termes de contenu lié à leurs personnages, que ce soit à travers des films ou des séries télévisées. Parmi toutes ces productions (la plupart liées à la MCU), une nouvelle animation arrive directement en streaming.

« MODOK de Marvel»Est la nouvelle production d’animation pour adultes qui arrivera exclusivement pour le catalogue de Hulu, qui après une longue période de développement, a enfin présenté un échantillon de ce que les fans de bandes dessinées peuvent en attendre.

Ce 2021, la convention acclamée « Wondercon»Réaliser une édition virtuelle à laquelle ses présentateurs et intervenants ont participé depuis leur domicile. « Marvel’s MODOK », présentait un panneau spécial dans lequel les responsables de la série montreraient un nouveau regard sur la production, qui se situe autour de la 36e minute.

La vidéo montre MODOK, joué par Patton Oswalt, se battant à nouveau en AIM contre sa rivale Monica Rappaccini, dont la voix est celle de Wendi McLendon-Covey, dans une bataille qui devient de plus en plus ridicule au fur et à mesure qu’elle progresse, avec des références aux jeux vidéo « side scroller », Pokemon et « Game of Thrones », le tout en quelques minutes.

Patton Oswalt jouera le super-vilain mégalomane de Marvel Comics, qui est dans une course constante pour réaliser son plus grand rêve: conquérir le monde. Malgré ses échecs constants et l’affaiblissement de son leadership, MODOK devra également faire face à son mariage en déclin et à sa vie avec sa famille.

Le casting de la série est complété avec la participation de Melissa Fumero, Aimee Garcia, Ben Schwartz, Beck Bennett, Jon Daly et Sam Richardson. Patton Oswalt se positionne comme l’un des scénaristes et créateurs de la série aux côtés de producteurs exécutifs tels que Joe Quesada, Robert Maitia, Jep Loeb ou Grant Gish. « Marvel’s MODOK » sera présenté en première le 21 mai exclusivement pour Hulu.