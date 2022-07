MODOK fera ses débuts en MCU dans « Ant-Man and the Wasp: Quantumania »

Le super-vilain emblématique MOD OK fera ses débuts au sein de l’univers cinématographique Marvel dans le film »Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », avec une nouvelle bande-annonce présentée exclusivement aux participants du San Diego Comic-Con. Selon les participants, l’apparition du méchant était très éphémère dans la bande-annonce et il n’avait aucune ligne de dialogue.

On ne sait pas qui sera chargé d’exprimer MODOK dans l’UCM, après que le troisième volet d’Ant-Man soit enfin sorti en salles. Auparavant, Patton Oswalt a exprimé le personnage dans la série animée de Hulu » MODOK », mais cette série ne se situe pas dans le canon des films Marvel, donc Oswalt n’est pas envisagé de revenir au rôle du personnage.

»Ant-Man and the Wasp: Quantumania » présentera pour la première fois Kang le Conquérant, un méchant qui sera joué par Jonathan Majors, étant également sa première apparition au sein du MCU. L’arrivée de Kang a été montrée brièvement dans la série de Disney+ » Loki », avec Majors jouant la version de » He Who Remains », une variante du méchant d’une autre chronologie alternative.

Après la présentation, le directeur du développement visuel de Marvel Studios, Andy Parc, a présenté les illustrations de l’affiche « Ant-Man and the Wasp : Quantumania », partageant pour la première fois avec un public un aperçu du casque et des marques faciales précises de Kang. L’affiche présente également le nouveau costume de super-héros de Cassie Lang, fille de Scott Lang, qui aura un modèle basé sur la tenue principale de The Wasp.

L’actrice Catherine Newton Elle jouera Cassie dans « Ant-Man and the Wasp: Quantumania », reprenant le rôle d’Emma Fuhrmann, qui a joué l’adolescente Cassie dans « Avengers: Endgame ». Newton a récemment partagé une photo d’elle debout à côté d’un artiste des parcs Disney déguisé en Ant-Man, préparant les fans pour le moment où il apparaîtra enfin devant le vrai personnage joué par Paul Rudd.

Cassie se battant aux côtés de son père sur grand écran a fait attendre les fans pendant longtemps, mais son arrivée sera tout un événement pour les films Marvel, puisque »Ant-Man and the Wasp: Quantumania » lancera la phase cinq de l’UCM, dont la première est prévue le 17 février 2023.