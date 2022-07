MODOK confirmé pour Ant-Man et la guêpe: Quantumania

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania lancera la phase cinq de l’univers cinématographique Marvel. Kevin Feige, au SDCC 2022, a révélé qu’une fois la phase quatre terminée avec Panthère noire : Wakanda pour toujoursla L’homme fourmi threequel ouvrira les portes aux dimensions parallèles en présentant le prochain grand méchant du MCU, Kang. Mais Kang ne sera pas le seul méchant du film.

Lors du panel, il a été confirmé que le personnage MODOK fera ses débuts en direct dans Quantumanie, confirmant les premières rumeurs.

Au SDCC, l’animateur du panel a demandé à Peyton Reed s’il avait tourné des images pour MODOK. Red a répondu

Reed : Ouais, on aurait peut-être tiré [for] MODOK ! Animateur : OK, je voulais juste confirmer. Red : Confirmé !

MODOK a été créé par les légendes Stan Lee et Jack Kirby et a fait sa première apparition en 1967 Contes à suspense #93. Le personnage, George Tarleton, est présenté comme un employé d’Advanced Idea Mechanics qui subit une expérimentation mutagène pour augmenter l’intelligence. Cependant, l’expérience le laisse avec une tête défigurée et bizarrement grosse tandis que le reste de son corps est abasourdi. La créature utilise un char flottant pour le transport et son génie pour créer d’autres outils de ce type. Il possède des pouvoirs télékinétiques; le plus excitant, il déteste toutes sortes de métahumains.

FILM VIDÉO DU JOUR

MODOK est un personnage cible pour Marvel Studios depuis des années maintenant. Quand AIM a été introduit dans le film de 2013 Homme de fer 3, il y avait des plans pour arnaquer MODOK de l’esprit d’IA d’Aldrich Killian. Le personnage a ensuite été prêté à Agents du SHIELD, qui l’a d’abord présenté comme Anton Ivanov. Cependant, avant la transformation du personnage en MODOK, Marvel a retiré ses droits. Ensuite, il était prévu de l’introduire dans Nouveaux guerriersun projet qui n’a jamais été retenu.

Finalement, MODOK a reçu sa propre série Hulu, située en dehors du MCU. Patton Oswalt a été choisi comme MODOK dans une série de dix épisodes qui a été annulée après la première saison. Il est peu probable que Marvel canonise la série dans le MCU. Il était prévu d’introduire le personnage dans Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver avec Peter Dinklage dans le rôle, mais il a été écrit en faveur d’Alexander Pierce de Robert Redford.





Aucun acteur n’a été confirmé pour le rôle de MODOK dans Quantumania. Pourtant, le personnage ferait partie intégrante de l’avenir prévu de MCU. Outre MODOK, Kang de Jonathan Majors sera le principal antagoniste du film.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devenir l’ancre du multivers

Le panel SDCC 2022 de Marvel Studios nous a donné des mises à jour époustouflantes, révélant essentiellement les plans les plus grandioses pour la deuxième étape du Univers cinématographique Marvel, La saga multivers. Kevin Feige est monté sur scène au Hall H. Il a écarté les notions précédentes selon lesquelles Marvel aurait sauté des mises à jour majeures pour D23 cette année et a même donné un petit aperçu de la phase six. Les plans de Per Feige pour la franchise, Quantumanie lancera la phase cinq, qui conduira davantage aux dangers multiversaux consécutifs pour affecter toute la saga.





Kang de Jonathan Majors a été présenté comme la plus grande menace pour le multivers dans Loki Saison 1. Une fois que la variante impitoyable de Celui qui reste aura fait des ravages dans le multivers, les histoires finiront par s’entrelacer et mèneront à la grande entreprise annoncée aujourd’hui, Avengers : la dynastie Kang. Cette fois, la route vers le prochain film Avengers commencera par une expérience passionnante à travers le royaume quantique. Bien qu’il soit de petite taille, son ampleur sera sûrement énorme.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sortira le 17 février 2023.