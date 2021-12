MODOK a un rôle majeur dans Ant-Man 3, mais ce n’est pas Jim Carrey qui joue le méchant Marvel ?

Kidslicencing - Lampe de chevet - en 3D - mini figurine Disney Marvel iron man - 25 cm

Lampe de chevet - en 3D - mini figurine Disney Marvel iron man - 25 cm Ajoutez la touche finale idéale à votre chambre à coucher sur le thème avengers avec cette fantastique lampe de chevet iron man . La lampe utilise une lumière LED chaude et est très sûre pour les tout-petits. La lampe à piles est entièrement portable et est de la taille idéale pour les bureaux, les étagères et les tables de chevet. La conception comporte de superbes images de captain america avec une base bleue et est parfaite pour tous les petits fans de iron man. Marchandise 100% officielle Comprend iron man debout Utilise une lumière blanche chaude LED de haute qualité Interrupteur marche / arrêt facile à utiliser sur la base Conçu pour être durable et résistant Entièrement fermé pour empêcher les petits doigts d'entrer La taille parfaite pour les tables de chevet, les bureaux ou les étagères Taille approximative: 25 cm Fonctionne sur batterie si entièrement portable Prend 3 piles AA (non incluses) Couleur: