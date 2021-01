Modes en ligne solo. Le cas de GTA Online et Red Dead Online

Le jeu en ligne est de plus en plus courant et au détriment du jeu individuel. Aujourd’hui, nous voulons parler des modes en ligne solo.

Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 sont les derniers jeux à succès de Rockstar. Les deux avec un seul mode histoire, sans extensions et avec un mode en ligne apparemment très similaire mais de conception différente. Abordons la question de modes en ligne solo.

Rockstar Games semble être très stagnant ces derniers temps, mais ce n’est pas le cas. Dans toute cette génération, nous avons pu voir comment ils ont sorti un seul jeu, le colossal Red Dead Redemption 2. Leurs deux derniers jeux, sans extensions, sont toujours bien vivants grâce à leur mode en ligne… ils ont une conception très différente.

Grand Theft Auto Online: une folie massive

GTAV est sorti en 2013 pour PlayStation 3 et Xbox 360. Rockstar espérait que, comme avec GTAIV, le contenu serait ensuite inclus à travers deux très bonnes extensions et avec des personnages mémorables, mais ce n’était pas le cas.

À sa place, Grand Theft Auto Online est né, une idée très développée du premier mode en ligne de GTAIV. Dans ce GTA Online nous pourrions vivre une aventure en parallèle avec celle du jeu de base, mais bien plus personnalisable. On pouvait acheter des maisons, des voitures, faire des missions pour différents personnages, participer à des courses et des batailles typiques mais efficaces … bref, c’était l’expérience GTA mais beaucoup plus personnalisable et interactive que l’original. Et tout cela sans que les fameux Heists n’atteignent GTA Online.

Comme dans le jeu original, il a été promis que dans GTA Online, nous pourrions voler des banques et toutes sortes de complexes avec nos amis, terminer une série de missions de préparation, investir un peu d’argent et gagner beaucoup en faisant le braquage. Ainsi, une série de missions conçues pour quatre joueurs est arrivée. Des missions aussi simples que spectaculaires à voir … mais qui ont souvent échoué dans leur propre conception coopérative.

Exiger trois joueurs de plus était une idée fantastique qui fonctionnait parfaitement si vous jouiez avec des amis mais échouait si vous n’aviez personne avec qui jouer. Oui, le jeu vous correspond avec d’autres joueurs, mais ce n’est que des problèmes. Décidez des pourcentages d’argent, effectuez la mission sans erreur, que si un joueur quittait la mission, il était annulé … l’expérience, en somme, n’était pas très satisfaisante.

Le composant en ligne de GTA Online est fortement pensé pour la coopérative. Il y a des missions en solo, oui, mais le jeu vous encourage à jouer en compagnie en créant toujours une salle de lobby avant chaque mission. A cela il faut ajouter que les métiers, que ce soit en tant que patron ou en tant que président d’un club de motards, sont également conçus de cette manière malgré la possibilité de jouer seul. Mais tout cela a changé.

Après d’innombrables mises à jour majeures axées sur l’ajout de braquages ​​ciblés à quatre joueurs, Rockstar Games a créé la mise à jour la plus ambitieuse et la plus innovante de tous les temps: le Cayo Perico Heist, le premier braquage solo. Dans une nouvelle carte, avec plusieurs missions de planification et plusieurs modes d’approche possibles, un hit unique et variable est arrivé à GTA Online, également conçu pour ce joueur qui s’amuse seul.

Et c’est que profiter seul de GTA Online n’est pas quelque chose de facile. Mettre de côté (ce qui résout le problème avec l’inclusion de ce dernier), opter pour le mode gratuit de Los Santos peut être fastidieux… à cause des autres joueurs. Et c’est que dans GTA Online, en tant que bon GTA qu’il soit, nous avons à notre disposition un immense arsenal d’armes, allant des lanceurs de missiles les plus puissants aux véhicules de combat les plus meurtriers. Ajoutez-y une communauté dédiée à l’utilisation de cet arsenal contre d’autres joueurs, plus une carte qui vous montre le nom, l’emplacement et le rôle que chaque joueur joue … eh bien, nous avons déjà le calicot.

GTA Online ne peut en être autrement. Il est né d’un jeu rapide et vertigineux où les massacres sont à l’ordre du jour, mais cela fait souffrir le jeu solo. Dans les rôles que nous avons et qui nous laissent plus à notre air, jouant individuellement, nous serons toujours exposés aux autres joueurs. Si nous faisons une mission de transport de drogue, par exemple, rien n’empêche un joueur de niveau 300 de venir de l’autre bout de la carte avec son combattant et de détruire notre voiture, nous faisant perdre tout l’argent investi. Et il le fera, car il s’ennuie et cela profite à son entreprise. En fin de compte, le joueur solitaire sera toujours exposé aux autres joueurs et constatera que le seul moyen de résoudre ce problème est de passer du temps avec des gens. Ce qui est le but d’un mode en ligne.

Red Dead Online: La vie paisible de l’Ouest

La prémisse initiale de Red Dead Online était très similaire à celle de GTA Online. Pendant les premières semaines de jeu, c’était littéralement le Far West, avec des dizaines de joueurs qui s’entre-tuaient à chaque fois qu’ils se croisaient, rendant l’expérience tout sauf agréable. Mais cela a fini par changer, car Rockstar a décidé de lui donner un tour complet.

Ils ont ajouté un mode «défensif» beaucoup plus logique que le mode passif dans GTA Online. Mais la différence substantielle était l’élimination de l’emplacement de tous les joueurs sur la carte, n’apparaissant désormais que lorsque les joueurs étaient proches. De plus, la communauté aide beaucoup à ne pas en faire un festival de tir, car elle vous ennuiera rarement et sera généralement indifférente à ce que vous faites. Parfois, ils vous aideront même

Et il a également déplacé son gameplay vers quelque chose de plus détendu. Si GTAV et RDR2 diffèrent par quelque chose, c’est dans la lenteur et le calme du second. Ils ont gardé l’essence du jeu de base, avec ce rythme lent et ce besoin de collecter, chasser et cuisiner pour nourrir notre personnage. L’essence de tout le jeu de base a été conservée, rendant le jeu en ligne plus lent et plus personnel. Mais le vrai changement est venu avec l’abandon de la coopérative obligatoire.

Red Dead Online fonde son gameplay sur l’histoire de l’intrigue (coopérative), de petites commandes de personnages et de rôles, ces deux derniers étant parfaitement jouables seuls. Les rôles, qui seraient la chose la plus déterminante dans Red Dead Online, sont planifiés de manière à ce qu’ils aient tous un sens à eux seuls, ce qui est très différent de ce qui s’est passé dans GTA Online. Certains de ces rôles, en fait, s’adressent clairement au joueur solo, car ils nécessitent des activités telles que la chasse ou la collecte d’objets qui sont beaucoup mieux réalisées individuellement.

Il est vrai que Red Dead Redemption 2 en ligne en est encore à ses balbutiements et il reste à voir où il progressera, mais l’inclusion de plusieurs rôles conçus pour le jeu en solo, ainsi que la viabilité parfaite d’autres pas aussi conçus pour le joueur de Solitaire rend l’expérience solo aussi agréable qu’efficace. La vérité est que la plupart du temps, se déplacer sur la carte de Red Dead Online transmet des sentiments presque identiques à ceux du jeu de base. Quelque chose de vraiment loin de ce qui se passe dans GTA Online.

Le mode en ligne solitaire

La vérité est que nous nous dirigeons vers un boom total du mode en ligne dans les jeux vidéo. Il est vrai que des titres comme Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 réclamaient un mode en ligne pour la conception de leur univers, mais la chose ne va pas s’arrêter là. On a l’exemple de Fallout 76, qui a pris la formule du jeu de base à une sorte de MMO qui, apparemment, est maintenant plus ou moins agréable. Pensez-vous que le prochain The Elder Scrolls n’aura pas de facette en ligne? J’ai mes doutes.

Nous ne saurons pas ce qui arrivera à Cyberpunk 2077 après son lancement mouvementé, mais un mode en ligne avait été promis dont nous ne savons rien … mais il serait sûrement centré de la même manière que ce qui a été vu dans GTAV. Et pas seulement cela, mais clairement des jeux solo comme Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II, ont reçu et recevront un mode en ligne totalement extensible. Je parie que le prochain Horizon inclura également le multijoueur sous une forme ou une autre.

Mais le nœud du problème réside dans le succès de GTA Online. Le jeu de Rockstar est un succès de masse, mais c’est son mode en ligne qui le maintient en vie et se classe parmi les meilleurs vendeurs chaque année. Je suppose qu’ils ont décidé de se passer des extensions pour inclure du contenu pour le mode en ligne … et cela a si bien fonctionné, si extrêmement bien, que cela peut être le miroir où le reste des jeux est désormais vu.

Nous ne devons pas non plus oublier Fortnite, bien sûr, ni Fall Guys ou Among Us. Le jeu multijoueur est à son meilleur moment. La facilité de connexion et de communication anime également le jeu mais… qu’arrivera-t-il au joueur qui s’amuse seul? Car personnellement je crois que les modes en ligne continueront leur conquête.

Et je crois honnêtement qu’il y aura deux pistes qui se développeront. D’une part, nous verrons de plus en plus de jeux qui incluent en ligne dans l’aventure solo, comme Borderlands 3 ou la saga Dark Souls, donnant ainsi au jeu cette composante sociale mais sans trop impacter sa conception.

Mais là où je pense qu’il y aura vraiment beaucoup de choses à dire, ce sont les jeux qui empruntent le chemin de GTA Online. Bien sûr, cela nécessite que le mode soit séparé et rentable d’une certaine manière. Il n’est pas difficile d’imaginer comment les futurs jeux pourraient inclure une histoire distincte, jouable uniquement en ligne et qui sera mise à jour périodiquement en tant que « pay friendly » comme c’est le cas dans les deux derniers titres Rockstar. En fait, qui sait, en voyant comment Red Dead Online s’est développé dans sa conception du jeu de solitaire en ligne… le prochain GTA pourrait être entièrement en ligne. En fait, Red Dead Online est déjà vendu séparément et GTA Online commencera bientôt à vendre en dehors de GTAV.

L’avenir est incertain et plus encore dans un secteur en mutation et à quelle vitesse il s’adapte à de nouveaux temps. Bien sûr, je ne pense pas que le joueur solo soit en train de mourir. Mais la prolifération des modes en ligne est patente et cela, avec le concept de jeu en tant que service, s’ajoute aux coûts de production élevés et à la difficulté de rentabiliser les œuvres dans le temps grâce aux DLC payants … sont des facteurs qui ouvrent la voie. à un développement du mode en ligne qui sait aussi captiver le joueur qui aime les jeux solitaires.