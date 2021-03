Moderna va commencer les essais de vaccin COVID-19 pour les enfants de moins de 12 ans

17 mars 2021 12:11:50 IST

Le fabricant de médicaments Moderna a déclaré qu’il avait lancé des essais de vaccin Covid-19 pour des milliers d’enfants de moins de 12 ans, un premier pas vers une nouvelle phase de la campagne de vaccination, selon les experts, pourrait être nécessaire pour éradiquer la pandémie. Alors que les enfants sont généralement épargnés par le pire de la maladie, les moins de 18 ans représentent environ un cinquième de la population américaine de 330 millions d’habitants, et des millions ont jusqu’à présent été infectés. «Si nous voulons vraiment parvenir à l’immunité collective, il faudra que 80% de notre population soit vaccinée, et nous ne pouvons vraiment pas le faire sans vacciner les enfants», Lee Savio Beers, président de l’American Academy of Pédiatrie (AAP) a déclaré à l’AFP.

Le régime à deux doses de Moderna est actuellement autorisé pour une utilisation chez les adultes, et la société est déjà au milieu d’une étude chez les adolescents qui devrait être terminée d’ici juin.

Le nouvel essai devrait recruter 6 750 participants âgés de 6 mois à 12 ans.

Le vaccin de Pfizer est déjà autorisé pour les plus de 16 ans et la société poursuit une étude chez les adolescents, tout comme Johnson & Johnson, tandis qu’AstraZeneca étudie son vaccin chez les enfants de plus de six ans.

Enfants plus jeunes ou plus âgés

Les bénéfices de la vaccination des enfants sont directs, en termes de prévention du Covid-19 pédiatrique grave rare et de la mystérieuse pathologie post-infectieuse «syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant» (MIS-C), mais aussi indirects en termes de limitation de la propagation.

« Il va y avoir un calcul risque-bénéfice différent lorsque vous vaccinez un enfant de neuf ans par rapport à un enfant de 90 ans », a déclaré Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

« Quel niveau d’effets secondaires est tolérable et la génération actuelle de vaccins est-elle la meilleure à utiliser comme vaccins pédiatriques? » a-t-il poursuivi, ajoutant que les vaccins en cours de développement pourraient provoquer des effets indésirables moins nombreux ou moins intenses que ceux actuellement autorisés.

Adalja a ajouté qu’il voyait un rôle plus immédiat pour les vaccins chez les enfants en âge de fréquenter l’école secondaire qui ressemblent davantage aux adultes dans la manière dont ils peuvent propager la maladie.

Selon les dernières données officielles, 294 personnes de moins de 18 ans sont décédées de Covid-19 aux États-Unis, une infime fraction du chiffre global de 535 000 personnes.

La prépondérance de la recherche a également montré que les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de 10 ans, sont également moins susceptibles d’être infectés et donc de propager le virus.

Mais dans les deux cas, «moins probable» ne signifie pas «impossible».

« Des millions d’enfants ont été infectés par le virus et plus il y a d’enfants infectés, plus les enfants auront potentiellement des complications », a déclaré à l’AFP Henry Bernstein, professeur de pédiatrie à la Zucker School of Medicine et au Cohen Children’s Medical Center.

«Nous savons que Covid perturbe déjà leur éducation, nous savons que cela cause des problèmes de santé physique ainsi que des problèmes de santé mentale et émotionnellement c’est également problématique.

Bien que Bernstein favorise la vaccination des enfants, il a ajouté qu’il était impératif que les vaccins soient bien étudiés car «les enfants ne sont pas de petits adultes» et diffèrent sur des points physiologiques importants.

« Ils méritent vraiment d’avoir des études qui montrent que ces vaccins sont sûrs et efficaces. »

Un outil de plus

À l’heure actuelle, cinq États ou territoires américains ont des ordonnances de fermeture partielle d’écoles en vigueur, sept ordonnent leur ouverture, tandis que les autres fonctionnent sur une base mixte, selon les données recueillies par la Semaine de l’éducation.

Aucun des experts interrogés n’a estimé que la vaccination devrait être considérée comme une condition préalable à la réouverture des écoles pour l’apprentissage en personne, mais devrait plutôt être considérée comme une mesure parmi d’autres.

«Comme pour d’autres types de mesures préventives que nous recommandons: distance physique, lavage des mains et masquage, la vaccination est un autre outil de notre boîte à outils pour aider à prévenir la transmission», a déclaré Nipunie Rajapakse, médecin pédiatrique spécialisé dans les maladies infectieuses à la Mayo Clinic.

Étant donné que les enfants sont généralement moins sensibles à Covid, certains ont suggéré de donner la priorité aux personnes présentant des facteurs de risque.

«Mais dans certains cas, il peut être difficile de prédire exactement quel enfant est à risque de développer des infections graves», a déclaré Rajapakse.

C’est particulièrement vrai pour le MIS-C, la complication pédiatrique la plus redoutée, qui survient des semaines après l’infection et provoque une inflammation dans différentes parties du corps.

À ce jour, les États-Unis ont enregistré un peu plus de 2 600 cas et 33 décès dus à cette maladie.

