Moderna démarre l’essai du vaccin COVID-19 chez les nourrissons et les jeunes enfants

Moderna a commencé à tester son vaccin COVID-19 chez des enfants dès l’âge de 6 mois et jusqu’à 11 ans, a annoncé la société.

L’essai comprend des enfants en bonne santé aux États-Unis et au Canada et sera mené en deux parties, selon une déclaration de l’entreprise . Dans un premier temps, l’entreprise testera comment les participants réagissent aux différents niveaux de dose du vaccin . Les enfants de plus de 2 ans peuvent recevoir 50 ou 100 microgrammes de vaccin par dose, tandis que les enfants de moins de 2 ans peuvent recevoir 25, 50 ou 100 microgrammes. Chaque enfant recevra deux doses au total, chaque dose étant administrée à 28 jours d’intervalle, le même espacement que les injections administrées aux adultes.

Les premiers enfants vaccinés de chaque groupe recevront la dose de vaccin la plus faible, afin que les organisateurs de l’essai puissent surveiller les effets secondaires avant d’administrer des doses plus élevées aux autres enfants, Le New York Times a rapporté .

Après la première étape, Moderna effectuera une analyse intermédiaire pour déterminer quel niveau de dose est approprié pour chaque groupe d’âge. Les enfants recrutés dans la deuxième étape de l’essai recevront soit la dose sélectionnée grâce à cette analyse, soit des injections placebo de solution saline, selon ClinicalTrials.gov .

Les participants à l’essai seront suivis pendant un an après leurs injections, afin de suivre leurs effets secondaires, leurs niveaux d’anticorps et les cas d’infection au COVID-19. Sur la base des niveaux d’anticorps et du taux relatif d’infection entre les groupes vaccinés et placebo, Moderna calculera le degré de protection des injections pour les bébés et les jeunes enfants. Ils utiliseront le nombre d’anticorps comme principale mesure de protection, tout en tenant également compte des taux d’infection.

Le vaccin Moderna, appelé ARNm-1273, ne contient pas le coronavirus lui-même et ne peut pas provoquer le COVID-19. Il contient à la place une molécule appelée ARNm qui, une fois à l’intérieur du corps, dit aux cellules de construire une partie du virus appelée protéine de pointe. Le système immunitaire apprend alors à reconnaître la pointe et à la cibler pour la destruction.

« Nous sommes encouragés par l’analyse primaire de l’étude COVE de phase 3 de l’ARNm-1273 chez les adultes de 18 ans et plus », a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, dans le communiqué de la société. « Cette étude pédiatrique nous aidera à évaluer l’innocuité et l’immunogénicité potentielles de notre candidat vaccin COVID-19 dans cette importante population plus jeune. »

Moderna estime que 6750 participants seront finalement inscrits à l’essai, selon son site Web de recrutement d’essai . La société mène actuellement un essai sur 3 000 enfants âgés de 12 à 17 ans, a rapporté le Times. Cet essai comprend également un an de suivi et sera probablement terminé en juin 2022, selon ClinicalTrials.gov . Le vaccin pourrait potentiellement être autorisé pour une utilisation d’urgence chez les enfants avant la fin de cette période, mais on ne sait pas quand et si cela pourrait se produire.

