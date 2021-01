«  Modern Family  » était l’une des émissions les plus populaires parmi les riches

Cette série primée aux Emmy Awards est connue pour son casting hilarant et ses personnages adorables. Bien qu’il ait depuis pris fin, Famille moderne s’est avérée être une émission préférée des téléspectateurs aisés, selon un article. Voici ce que nous savons de cette série comique ABC.

« Modern Family » a remporté un certain nombre de Emmy Awards tout au long de la série sur ABC

Les téléspectateurs ont rencontré la famille Dunphy-Pritchett pour la première fois en 2009, lorsque Famille moderne première sur le réseau de télévision, ABC. Avec lui sont venues des histoires réconfortantes sur l’amour, la perte et tout le reste.

En 2014, la série a remporté le Primetime Emmy Award for Outstanding Comedy Series, tandis que l’acteur Ty Burrell a remporté le Primetime Emmy Award du meilleur second rôle dans une série comique.

Depuis, les acteurs de Famille moderne est apparu dans d’autres projets, y compris Disney et Pixar Trouver Dory et Disney Junior Sofia la première. Courant pendant 11 saisons, cette série humoristique est devenue l’une des préférées des téléspectateurs du monde entier, y compris des téléspectateurs à la démographie surprenante.

Le casting de la série comique primée d’ABC, «Modern Family» | Jill Greenberg via Getty Images

EN RELATION: Luke Dunphy est-il déjà allé à l’université? Voici quelques-uns de nos jalons préférés de ce personnage de « famille moderne »

Étonnamment, « Modern Family » était l’une des émissions les plus populaires parmi les familles aisées en 2015

Bien sûr, Jay Pritchett était un homme d’affaires et un père de famille, mais cette famille de télévision était assez peu conventionnelle à sa première. Il y a un couple LGBTQ qui s’est même marié pendant la série et deux immigrants qui se marient dans le clan Dunphy-Pritchett. Même quand même, il a gagné en popularité auprès des téléspectateurs les plus riches, selon une étude menée en 2015.

«Les annonceurs paient naturellement une prime pour toucher les téléspectateurs aisés, la théorie étant que ceux qui ont plus d’argent achèteront plus… de choses», rapporte Vulture. «Cette année, parmi les plus jeunes téléspectateurs (âgés de 18 à 49 ans) vivant dans des foyers dont le revenu moyen est supérieur à 200 000 € par an, les séries de deux réseaux – AMC et ABC – dominent, remportant sept des 10 premières places.

En 2015, Les morts qui marchent a pris la première place, tandis que Famille moderne a obtenu la deuxième place parmi les téléspectateurs aisés. Le même site Web a rapporté que la série comique ABC faisait partie du Top 10 des téléspectateurs blancs, des téléspectateurs asiatiques-américains et des téléspectateurs de moins de 35 ans.

EN RELATION: Alex Dunphy était-il le valédictorien de son lycée? Voici quelques jalons pour ce personnage de « famille moderne »

« Modern Family » a créé son dernier épisode au printemps 2020

Depuis les épisodes sortis en 2015, les fans se sont lancés dans quelques autres aventures avec cette famille élargie. Haley Dunphy a eu des jumeaux avec son petit ami d’alors, Dylan. Alex Dunphy a poursuivi différentes opportunités de recherche. Mitch et Cam ont quitté leur maison avec Lily et leur bébé nouvellement adopté.

« Chris et Steve ont créé l’une des comédies les plus marquantes et les plus emblématiques de l’histoire de la télévision », a déclaré Burke, président d’ABC Entertainment, dans un communiqué. «Dans sa dernière saison, il y aura plus d’événements marquants que quiconque a été fan de la série ne voudra pas manquer.»

Quelques extraits de Famille moderne sont disponibles sur YouTube, tandis que des saisons entières sont disponibles à l’achat numériquement et physiquement sur Amazon.