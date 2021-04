Modèles de pièces Sally Ride recommandés pour le quartier des femmes américaines 2022

Astronaute Sally Ride sera représenté sur une pièce de monnaie américaine regardant par la fenêtre d’un vaisseau spatial sur la Terre, si le secrétaire américain au Trésor est d’accord avec les recommandations faites par deux comités consultatifs pour la conception du quart de dollar à émettre en 2022 .

Le Comité consultatif des citoyens sur la monnaie (CCPA) s’est réuni pratiquement mardi 20 avril pour examiner, en partie, les concepts de la United States Mint pour la pièce. en hommage à la première Américaine dans l’espace dans le cadre du nouveau programme American Women Quarters qui débutera l’année prochaine. La réunion du CCPA faisait suite à un examen similaire de la Commission des beaux-arts des États-Unis qui s’est tenu le 15 avril.

Les deux groupes ont préféré un design montrant Ride on the navette spatiale Challenger , lors de sa première mission de la NASA, STS-7, en 1983. L’œuvre, l’une des cinq propositions créées par les artistes de la Monnaie, était également le choix déclaré de Tam O’Shaughnessy, partenaire de vie de Ride et directeur exécutif de Sally Ride Science, un à but non lucratif créé par le astronaute tardif promouvoir un intérêt des jeunes filles pour la science et la technologie

Sally Ride: La première femme américaine dans l’espace

Modèles alternatifs proposés par la US Mint pour le quartier des femmes américaines 2022 en l’honneur de Sally Ride. (Crédit d’image: United States Mint via collectSPACE.com)

« Cette conception représente le Dr Sally Ride à côté d’une fenêtre sur la navette spatiale inspirée par sa citation, » Mais quand je ne travaillais pas, j’étais généralement à une fenêtre regardant la Terre « », April Stafford, directrice du bureau de la gestion de la conception pour la Monnaie américaine, a déclaré aux 10 membres du CACC. << Le placement de 'E Pluribus Unum' est intentionnellement placé au-dessus de la Terre, à côté de l'Amérique, ce qui indique que parmi toutes les femmes des États-Unis, Le Dr Ride a été le premier dans l’espace . «

«E pluribus unum» signifie «parmi plusieurs, un» en latin et est une devise traditionnelle des États-Unis.

«J’aime plutôt le symbolisme du ‘E Pluribus Unum’ [inscription] et ce qu’elle représente dans le contexte de cette pièce », a déclaré Peter van Alfen, conservateur en chef de l’American Numismatic Society et membre du CCPA.

La conception a été considérée aux côtés de deux paires de concepts similaires, l’un montrant Ride flottant en apesanteur transmettant symboliquement une galaxie spirale au porte-monnaie représentant son travail dans l’éducation et un autre omettant Ride mais représentant le premier satellite Shuttle Pallet, SPAS-1, qui a été déployé à partir de Challenger lors de la mission STS-7 de Ride.

Avant la réunion, les membres du personnel du Smithsonian ont offert leur préférence pour les conceptions montrant Ride.

« Je pense qu’il est vraiment important pour honorer la femme d’avoir la femme sur la pièce », a déclaré Robin Salmon, vice-président des collections artistiques et historiques et conservateur de la sculpture à Brookgreen Gardens en Caroline du Sud.

Sally Ride regardant par la fenêtre de la navette spatiale Challenger lors de la mission STS-7 en 1983. (Crédit d’image: NASA)

Plusieurs membres du panel ont également aimé les dessins montrant Ride flottant dans l’espace, mais ont estimé que l’art pourrait être plus approprié pour un type différent de pièce ou de médaille, qu’il pourrait ne pas être suffisamment respectueux de son sujet ou qu’il pourrait devenir indiscernable lorsqu’il est réduit à ajustement sur l’envers (ou sur le côté de la queue) d’un quart.

«Les fantaisistes étaient tout simplement trop mignons», a déclaré Mary Lannin, présidente du CCPA. « Ça n’a vraiment rien montré, ça n’a rien dit. »

Le comité a débattu de l’inclusion du titre de Ride («Dr.») sur le design choisi, mais a finalement laissé cette décision à la Monnaie, et a brièvement discuté d’une demande faite par O’Shaughnessy d’ajouter une inscription supplémentaire à l’œuvre en notant les différents rôles de Ride comme « astronaute, éducateur et auteur » (comme inclus dans certains des autres concepts).

«Ce serait un défi difficile», a déclaré Ron Harrigal, directeur de la qualité par intérim à la Monnaie américaine, au panel. « La quantité de biens immobiliers déjà occupée par les inscriptions rendrait cette tâche assez difficile, en ce qui me concerne. »

Le programme de navette spatiale de la NASA en images: un hommage

La Commission des Beaux-Arts a également soulevé une question sur le patch représenté sur la combinaison de vol de Ride. De nombreux membres du CCPA ont convenu que l’emblème devrait être un insigne de la NASA d’époque, ce qui s’est avéré être déjà le cas.

« Le patch pour STS-7, qui était le Challenger navette spatiale mission sur laquelle Sally Ride a volé pour la première fois, a montré une vue du Challenger de face avec ce symbole à cinq broches comme élément de ce patch. Je crois que le symbole à cinq broches représente les cinq membres de l’équipage, avec celui avec la croix représentant Ride utilisant le symbole pour femme « , a déclaré van Alfen. » Donc je crois que cela représente exactement le patch. «

« Ce n’est pas le patch complet – qui, je ne pense pas, apparaîtrait bien sur le trimestre – mais cet élément du patch est précis pour STS-7 et, à cette échelle, pourrait être visible », a-t-il déclaré.

En plus de recommander un design pour le quartier de Ride, le CCPA et la CFA ont également revu les concepts d’une autre pièce de la même série en l’honneur de l’écrivain Maya Angelou. le Programme du quartier des femmes américaines , tel qu’autorisé par le Congrès, est de présenter des femmes américaines de premier plan dans un large éventail de domaines, ainsi que des origines ethniques, raciales et géographiques.

L’avers (ou le côté de la tête) de chaque quartier des femmes américaines conservera la ressemblance de George Washington, mais sera différent de la conception utilisée sur les dollars du trimestre précédent. La FCA et le CCPA ont recommandé d’utiliser les œuvres d’art rejetées par la sculpteure Laura Gardin Fraser pour le quart de dollar actuel, comme il a été frappé pour la première fois en 1932.