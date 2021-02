Mode sombre dans Google Maps, vérification du mot de passe et plus encore: ce sont les fonctionnalités qui arrivent sur Android à partir d’aujourd’hui

Les utilisateurs d’Android bénéficient aujourd’hui d’une multitude de nouvelles fonctionnalités pour les dernières versions du système d’exploitation. Google a mis à la disposition des utilisateurs des fonctions telles qu’un mode sombre pour Google Maps, nouvelles fonctionnalités d’Android Auto, possibilité de programmer des messages ou des avertissements si un mot de passe a été compromis.





Même si Android 12 arrive bientôt maintenant que le premier aperçu des développeurs a été publié, les nouvelles fonctionnalités annoncées ne sont pas limitées à Android 12. Au contraire, elles le seront disponible dès aujourd’hui en plusieurs versions sorti au cours des dernières années.

Les fonctionnalités donc ont commencé à se déployer et toucheront davantage d’utilisateurs dans les prochains jours. Google indique que c’est pour les appareils avec Android 6 ou supérieur. Bien entendu, chaque fonctionnalité varie en termes de disponibilité et de compatibilité.

Les six changements à venir sur Android

La première des fonctionnalités d’Android sera disponible pour les utilisateurs d’Android 7 et plus. Pour cela, l’application Messages sera mise à jour avec la possibilité de planifier l’envoi des messages. Pour ce faire, appuyez et maintenez sur le message et l’option de le programmer à la date et à l’heure souhaitées apparaîtra.

Dans L’interface Android Auto a été modifiée pour offrir plus d’options de conception. Il existe maintenant de nouveaux raccourcis sur l’écran d’accueil vers les contacts ou des fonctionnalités telles que la météo Google Home et le contrôle de l’appareil. Sur des écrans Android Auto suffisamment grands, Google Maps et les commandes de lecture peuvent être affichés en même temps.

Dans l’aspect de la sécurité d’Android 9 aux versions supérieures, le Système de vérification des mots de passe Google. Ce système avertira au moment de l’utilisation d’un mot de passe qu’il a été compromis dans une faille de sécurité. Similaire à ce que fait HaveIBeenPwned? mais directement intégré dans la saisie semi-automatique du mot de passe de Google.

Google présente également améliorations de l’Assistant Google, ce qui indique que cela fonctionne mieux lorsque l’appareil est verrouillé. L’assistant lira également plus d’informations à haute voix pour ceux qui ne peuvent pas voir l’écran parce qu’ils sont loin du téléphone.

Continuant avec l’accessibilité, Google dit que maintenant sa fonctionnalité TalkBack comprend des gestes plus intuitifs, un menu unifié et de nouvelles commandes de lecture. Pour ceux qui ne le savent pas, TalkBack est la fonctionnalité qui vous permet de lire les informations affichées à l’écran et de naviguer en utilisant votre voix, particulièrement utile pour les personnes ayant une vision limitée ou inexistante.

Enfin, Google introduit dans Google Maps pour Android une vue en mode sombre. En plus de l’interface, la palette de couleurs de la carte est également modifiée lors de la navigation. Selon l’entreprise, cela sert à donner aux yeux «un repos bien mérité et à économiser la batterie». Vous pouvez choisir si vous voulez le mode sombre ou clair dans les paramètres de Google Maps.

Plus d’informations | Google