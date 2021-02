Mod vous permet de jouer à Valheim d’un point de vue à la première personne

Valheim devient du Point de vue à la 3ème personne joué. Ainsi, vous voyez toujours votre héros courir devant vous. Mais cela change avec un mod.

Jouez à Valheim sous un angle complètement différent

Si vous aimez le jeu de survie Expérience du point de vue de l’ego alors vous pouvez télécharger le mod « First Person View » de kailen37 via Nexusmods. Il est alors possible de zoomer sur la perspective à la première personne. Cela vous rapproche beaucoup plus de l’action.

Votre personnage ne bloque plus votre vue, ce qui signifie que vous pouvez découvrir les ressources plus rapidement. La totalité Le monde du jeu semble plus immersif et vous avez le sentiment d’être encore plus impliqué que ce n’était déjà le cas.

Cependant, la modification ne fonctionne pas encore parfaitement. Par exemple, si vous tirez avec un arc, vos bras et l’arme couvrent une grande partie du champ de vision. De plus, il n’est pas possible de viser vers le haut ou vers le bas.

De plus, il est plus difficile Pour frapper les ennemis et les boucliers ne fonctionnent pas correctement. Mais vous pouvez mieux placer les murs et les plafonds ou les sols lors de la construction, car votre personnage ne vous gêne pas.

Pour installer le mod « First Person View », procédez comme suit:

Téléchargez d’abord le BepInExPack depuis le site Web

Extrayez le fichier dans n’importe quel répertoire

Copiez ensuite le contenu du dossier BepInExPack_Valheim dans steamapps common Valheim.

Maintenant, vous téléchargez votre « First Person View » -Mod via Nexusmods

Copie le fichier CameraMod.dll téléchargé dans le dossier Valheim Plugins. Vous pouvez le trouver ici: steamapps common Valheim BepInEx plugins

Vous pouvez maintenant démarrer le jeu, puis zoomer sur la vue à la première personne

Le développeur kailen37 a déclaré qu’il continuerait à travailler sur la modification et versions améliorées de publier. Quand cela sera-t-il n’a pas encore été déterminé.