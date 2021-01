Si vous vouliez vous régaler du sang sur votre visage, ce mod pour jouer à la première personne dans Mortal Kombat 11 peut satisfaire votre instinct.

Si quelque chose a toujours caractérisé la saga Mortal Kombat, c’est son niveau de violence. Nous parlons de l’une des sagas de combat les plus viscérales, les plus sanglantes de l’histoire des jeux vidéo, capable de se surpasser en brutalité à chaque nouvel opus, et à chaque nouvelle fatalité introduite. Mais rien n’est aussi brutal que de vivre leurs luttes de vos yeux, c’est ce à quoi ce mod propose de jouer première personne dans Mortal Kombat 11.

Le mod propose des vues à la première et à la troisième personne. Créé par Ermaccer et partagé par PC Gamer, un nouveau mod permet aux joueurs de modifier la caméra du jeu avec de nouvelles perspectives, d’apprécier le combat violent du jeu au plus près de l’action. Certaines des vues prédéfinies que nous pouvons voir dans la vidéo nous placent derrière notre combattant, ou inclinées au-dessus de lui, à la troisième personne. Mais le point culminant est cette caméra à la première personne qui vous permet de vivre les luttes de l’intérieur, avec du sang éclaboussant sur votre visage (ou sur l’écran, plutôt).

Bien que cela nous permette de voir les combats de près, la vérité est que cela ne semble pas la meilleure façon de jouer. À moins que vous ne vouliez être battu par votre rival, bien sûr. Et vous, oseriez-vous jouer Mortal Kombat 11 à la première personne? Nous nous souvenons que Mortal Kombat 11: Aftermath, une extension avec plus d’histoire et de personnages pour le jeu, a été mis en vente en mai dernier, et que cette même année le nouveau film Mortal Kombat sortira.