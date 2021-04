Mobvoi TicWatch GTH, la nouvelle smartwatch de la marque mesure la SpO2 et apporte même un lecteur de température cutanée

Mobvoi, une marque de montres intelligentes et autres accessoires caractérisée par des prix bas, a présenté une nouvelle smartwatch. Le Mobvoi TicWatch GTH Il s’agit du dernier modèle du constructeur et se distingue par des fonctionnalités intéressantes à un prix difficile à battre: 79,99 euros.





Ce n’est pas la montre la moins chère de la marque, ce mérite correspond à la Mobvoi TicWatch GTX présentée en septembre de l’année dernière et qui peut être obtenue pour 59,99 euros. Les 20 euros supplémentaires du TicWatch GTH permettent ajouter de nouvelles fonctionnalités et capteurs sympas, en plus d’un design rectangulaire. Pour ceux qui en veulent plus, ils ont récemment présenté le TicWatch Pro S.

Fiche technique Mobvoi TicWatch GTH

Mobvoi Mobvoi TicWatch GTH Écran 1,55 pouces TFT

360 x 320 pixels Système opératif RTOS Connectivité Bluetooth LE 5.1 Capteurs Accéléromètres

Lecteur de fréquence cardiaque, SpO2, fréquence respiratoire et détection du poignet

Capteur de température cutanée Tambours 260 mAh

Charge complète en environ deux heures

jusqu’à 10 jours d’autonomie Dimensions 43,2 x 35,2 x 10,5 mm Autres IP68

14 modes sportifs

Bilan de sommeil et de stress Prix 79,99 euros

Capteurs de toutes sortes et dix jours d’autonomie

L’horloge comme on le voit a un design rectangulaire avec un boîtier en métal et avec bracelet en silicone. Cet écran rectangulaire de 1,55 pouces est un panneau TFT et atteint une résolution de 360 ​​x 320 pixels. L’appareil dispose d’un bouton latéral pour certaines fonctions de navigation.

Comme nous pouvons le voir, le Mobvoi TicWatch GTH est livré avec le Système d’exploitation RTOS à l’intérieur. Rien de Google Wear OS et bien sûr pas de watchOS d’Apple, aussi similaire soit-il dans sa conception. RTORS pour sa part profite des différents capteurs de la montre pour offrir des fonctions intéressantes à l’utilisateur.

Parmi les fonctionnalités de la montre, la lecture et la surveillance de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et de la fréquence respiratoire se démarquent. Bien que sans aucun doute une curiosité de l’horloge est capteur de température cutanée, qui permet de mesurer en permanence la température corporelle.

À l’intérieur de l’horloge, nous nous rencontrerons une batterie de 260 mAh qui permettent une autonomie approximative de dix jours selon le constructeur. Ces dix jours peuvent varier en fonction de l’utilisation. Dans ces cas, théorie et pratique ne vont pas toujours de pair. Sa charge complète prend environ deux heures.

Prix ​​et disponibilité de la Mobvoi TicWatch GTH

Pouvons acquérir la Mobvoi TicWatch GTH dès maintenant sur le site Web du fabricant. La montre n’est disponible qu’en couleur Raven Black et il n’y a pas d’options pour l’acheter avec plus de mémoire, de tailles ou d’autres variétés. Son prix, comme nous l’avons déjà indiqué, est de 79,99 euros sur son site officiel.