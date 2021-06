Mobvoi TicWatch E3: la nouvelle smartwatch de Mobvoi arrive avec les dernières nouveautés de Qualcomm sous le capot, WearOS et le capteur SpO2

Après avoir présenté le GPS TicWatch Pro 3, une montre qui portait non seulement WearOS, mais était l’une des premières à monter la puce Snapdragon 4100, la société est de retour à ses anciennes habitudes avec le nouveau TicWatch E3. Il s’agit d’une montre intelligente haut de gamme qui répète un processeur, dispose de la technologie NFC et installe une large gamme d’outils liés à la santé.

L’appareil sera mis en vente le 16 juin sur le site Web de l’entreprise et sur Amazon et ses prix de lancement officiel Ce sera 199,99 euros. Après les présentations, nous allons mieux connaître la nouvelle smartwatch Mobvoi.

Fiche technique Mobvoi TicWatch E3

MOBVOI TICWATCH E3 DIMENSIONS ET POIDS 44x47x12,6 mm

32 grammes sans sangle ÉCRAN ACL de 1,3 pouces

Résolution 360 x 360 pixels

Verre 2.5D PROCESSEUR Muflier 4100 MÉMOIRE RAM 1 Go STOCKAGE INTERNE 8 Go TAMBOURS 380 mAh CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.0

Wifi

NFC ÉTANCHE IP68 CAPTEURS Rythme cardiaque

SpO2 24h

Accéléromètre

Gyroscope

GPS, GLONASS, Beidou CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Orateur

Microphone

Bouton de fonction LE PRIX 199,99 euros

Plus modeste que le TicWatch Pro 3, mais bourré de fonctionnalités

Le TicWatch E3 est un peu plus simple que le TicWatch Pro 3, qui est le modèle le plus puissant et le plus complet de la société. La montre laisse tomber l’écran OLED pour implémenter un panneau LCD légèrement incurvé de 1,3 pouces avec une résolution de 320 x 320 pixels. Nous n’avons pas non plus trouvé l’écran FSTN basse consommation que nous avons vu sur le TicWatch Pro 3.

L’appareil a un boîtier de 44 x 47 millimètres et une épaisseur de 12,6 millimètres, ainsi qu’un Poids 32 grammes sans sangle, il est donc dans la lignée des autres montres. Soit dit en passant, les sangles sont disponibles en noir, bleu et jaune et, bien que la société n’ait pas confirmé les spécifications des sangles, d’après les photos, elles semblent avoir une fermeture standard.

À l’intérieur de l’horloge, nous trouvons un processeur Snapdragon Wear 4100, le dernier de Qualcomm pour les montres intelligentes. C’est le même processeur que le TicWatch Pro 3 et, au moins dans ce modèle, les performances qu’il offrait étaient très bonnes. Il est accompagné de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne, ainsi que d’une batterie de 380 mAh.

Le système d’exploitation est WearOS, de Google, afin que nous puissions installer des applications de Google Play et accéder à Google Fit. De plus, grâce à la puce NFC, on peut payer avec le mobile. Cependant, TicWatch a ajouté sa propre suite d’outils.

Entre les applications incluses nous avons TicOxygen (oxygène sanguin), TicZen (méditation), TicBreath (respiration), TicHearing (alertes sonores), TicPulse (fréquence cardiaque), TicSleep (sommeil), TicCare (surveillance de la santé des membres de la famille depuis l’application Mobvoi est nouveau ) et TicExercise (20 modes d’exercice). Concernant ce dernier, il est à noter que la montre dispose d’une puce GPS intégrée.

Comme on peut le deviner d’après les applications, la montre est capable de mesurer notre fréquence cardiaque, notre sommeil et notre taux d’oxygène dans le sang, avec l’avantage que l’enregistrement de ce dernier paramètre ça se fait tout au long de la journée, et pas seulement quand on fait le test manuel.

Versions et prix de TicWatch E3

le TicWatch E3 Il peut être acheté à partir d’aujourd’hui sur le site Web de l’entreprise et sur Amazon. La montre et deux bracelets sont inclus dans l’emballage. Son prix officiel est de 199,99 euros.