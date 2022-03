Mobiles Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13

Si vous possédez un de ces mobiles Samsung, il est fort probable que vous puissiez profiter tôt ou tard d’Android 13.

Le développement d’Android 13 avance à bon rythme, et petit à petit on découvre plus d’informations sur la prochaine version du système d’exploitation de Google, qui devrait arriver à la fin de l’été 2022.

Samsung a été l’une des premières entreprises à adopter androïde 12 Parmi les mobiles de son catalogue, et aujourd’hui, la plupart des terminaux de l’entreprise sont déjà mis à jour vers Android 12. Par conséquent, il est maintenant temps de se tourner vers l’avenir et de voir quels sont les appareils Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13.

Ces 11 téléphones et tablettes Samsung recevront des mises à jour Android pendant 4 ans

grâce à un politique de mise à jour bien définie, il est facile de savoir quels modèles du catalogue de l’entreprise seront compatibles avec la nouvelle version. Et, bien que Samsung n’ait pas encore révélé ses plans à cet égard, il est possible d’avoir une idée plus ou moins précise de ce à quoi on peut s’attendre.

Android 13 pour téléphones et tablettes Samsung : tous les modèles compatibles avec la mise à jour

Pour compiler la liste, nous nous sommes basés sur les Politique de mise à jour de Samsung. L’entreprise s’engage à gardez votre mise à jour fleurons à la dernière version du système pour un minimum de quatre ans, et les modèles inférieurs pour un minimum de trois ans. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté des différents modèles, il est possible d’en déduire quels terminaux recevront la mise à jour.

Actuellement, la liste se compose d’un total de 70 modèles différents, y compris les smartphones et les tablettes. Cependant, il est fort probable que la liste grandir au fur et à mesure que de nouveaux modèles sortent.

Série Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxie S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S21 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Samsung Galaxy S10 Lite

Série Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Série Z

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy ZFold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Série Samsung Galaxy A

Galaxie A73

Galaxie A53

Galaxie A33

SamsungGalaxy A71 5G

Galaxie A71

SamsungGalaxy A51 5G

Galaxie A51

Galaxie A52

SamsungGalaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Galaxie A72

Samsung Galaxy A Quantique

Samsung Galaxy Quantique 2

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxie A32

Samsung Galaxy A32 5G

Galaxie A22

SamsungGalaxy A22 5G

Galaxie A23

Galaxie A13

Galaxie A03

Samsung Galaxy Série M

Samsung Galaxy M42 5G

Galaxie M12

SamsungGalaxy M62

Galaxie M01

SamsungGalaxy M22

SamsungGalaxy M31

SamsungGalaxy M32

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Galaxie M33

Galaxie M23

Samsung Galaxy Série F

Samsung Galaxy F42 5G

Galaxie F62

Galaxie F12

Galaxie F22

Galaxie F23

Série Samsung Galaxy XCover

Série Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

