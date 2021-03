Mobile World Congress 2021: quelles marques mobiles participent au congrès?

Ericsson, Nokia et Sony ont déjà confirmé qu’ils n’assisteront pas au MWC de cette année à Barcelone.

Le Mobile World Congress de cette année, qui se tiendra à Barcelone du 28 juin au 1 juillet 2021, subit ses premiers abandons et ensuite on va vous dire quelles sont les marques mobiles qui ne participeront pas à ce congrès.

Le MWC de cette année subit ses premières victimes

Comme nous le disent les collègues de XDA-Developers, ils nous rejoignent déjà les premières informations sur les marques qui ne participeront pas au plus grand événement annuel de téléphonie mobile, le Mobile World Congress.

Il faut se souvenir que Le MWC 2021 a été retardé de mars à juin cette année En raison de l’impact de Covid-19 et du fait que l’organisation responsable de cet événement, la GSMA, a déjà indiqué quelles mesures de sécurité et de prévention seront prises pour protéger tous les participants, parmi lesquelles un test PCR négatif avant de se rendre à Barcelone et effectuer des tests rapides toutes les 72 heures.

La première des entreprises à annoncer qu’elles n’assisteront pas à cet événement a été Ericsson, qui a déclaré qu’ils accordent la priorité la santé et le bien-être de vos collaborateurs surtout et considèrent que les programmes de vaccination n’ont pas encore été mis en œuvre dans le monde.

Une autre marque qui a annoncé qu’elle n’assisterait pas au MWC 2021 en personne mais qu’elle participerait à l’événement en ligne est la marque finlandaise. Nokia, qui déclare qu’étant donné le caractère international de ce salon et avec le déploiement des vaccins encore à ses débuts, c’est le plus sûr pour vos employés, clients et partenaires.

La dernière à annoncer son retrait du MWC cette année a été la société japonaise Sony, qui a déclaré être intéressé par les événements en ligne pour communiquer les nouvelles et vos annonces de nouveaux produits.

La réponse de la GSMA a été que, bien sûr, respecter la décision des marques qui décident de ne pas participer et cela, précisément, va créer une plate-forme virtuelle comme alternative « Ce qui garantira que chacun pourra profiter de l’expérience unique du MWC ».

