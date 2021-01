Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 vise cette semaine sur PS5 et prend en charge le contrôleur DualSense

Free-to-play décent Gundam title Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 fait le saut sur PS5 plus tard cette semaine, a confirmé l’éditeur Bandai Namco. Le jeu a été lancé sur PS4 en octobre 2019 et a reçu un certain nombre de mises à jour importantes depuis.

Cette version de la génération actuelle promet des temps de chargement plus rapides, une meilleure fréquence d’images et de nombreuses fonctionnalités DualSense renforçant l’immersion. Les déclencheurs adaptatifs donnent aux armes une tension unique, le haut-parleur du contrôleur produira certains sons et le retour haptique vous permet de ressentir l’impact des projectiles entrants. Cela paraît bien.

De plus, toute progression PS4 que vous avez sera transférée à la version PS5 du jeu si vous utilisez le même compte PlayStation. Les joueurs PS5 pourront également faire correspondre les joueurs PS4 grâce à la fonctionnalité de jeu croisé. Battle Operation 2 arrive sur la console de génération actuelle de Sony le 28 janvier.

Avez-vous essayé Battle Operation 2? Peut-être que la version PS5 vous convaincra?