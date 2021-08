Mobile gratuit à partir du 8 août 2021

Samsung 85QN85A 2021 - Neo QLED 4K UHD - Smart TV 85'' - Samsung vous rembourse 500 € jusqu'au 15 aout 2021

Samsung QN85A - Neo QLED 4K UHD 2021 - Smart TV Neo QLED. L'excellence sans compromis Quantum mini LED : Luminosité et contraste NeoQuantum Processor 4K Ecran Infinitysans bord Quantum HDR 1500 OTS : Object TrackingSound HDMI 2.1 Boîtier One connect déporté amovible Mode Jeu Auto (ALLM) 4K 120fps / 8K 60fps Game motion plus FreeSyncPremium Pro Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les téléviseurs. Samsung révolutionne la LED avec le lancement de sa gamme Neo QLED et son nouveau modèle 4K, le Neo QLED QN85A. En utilisant des dizaines de milliers de Quantum Mini LED, 40x plus petites que les LED classiques, Samsung garantit une intensité lumineuse forte, tout en maximisant les niveaux de contraste. Associée aux quantums dots et contrôlées avec précision par son intelligent NeoQuantum Processor 4K, la qualité d'image est parfaite. Le Neo QLED QN85A marque aussi un tournant dans l'expérience encore plus immersive sur des grandes tailles d'écran avec des solutions uniques et intelligentes. Doté d'un nouvel écran epuréde 25 mm d'épaisseur et d'un filtre anti reflet, il saura s'adapter à tous les intérieurs. Pour une expérience sonore plus immersive, le système OTS (Object TrackingSound)* propose un son surround plus saisissant et réaliste . Entièrement pilotable à la voix grâce aux assistants vocaux, ce téléviseur connecté vous réserve de nombreuses heures de divertissements en famille grâce à ces nombreuses fonctionnalités multimédia dernières cri. Conçue pour tous et pour durer, la nouvelle gamme Neo QLED vous accompagnera au quotidien dans une véritable démarche ecoresponsable.