Mobile gratuit à partir du 6 août 2021

Call of Duty : les codes mobiles arrivent ce vendredi 6 août. Disponible GRATUITEMENT, vous pouvez gagner des objets et des skins pour votre personnage.

Tous les jours, si vous êtes un joueur de Call of Duty. Mobile, Free Fire ou PUBG Mobile, il faut être vigilant. Soyez prudent car il existe des codes disponibles pour ces jeux avec lesquels vous pouvez gagner des objets, des skins et plus encore. Aujourd’hui 6 août, nous avons le Call of Duty : codes mobiles GRATUITS que vous pouvez échanger contre des cadeaux dans le jeu vidéo Activision sur les appareils mobiles.

Si vous ne savez pas comment utiliser ces codes pour la version mobile de Call of Duty, voici les étapes à suivre. Gardez à l’esprit que lors de l’utilisation des codes, il est possible qu’ils aient expiré. De plus, les récompenses n’apparaissent pas immédiatement dans la boîte de réception du jeu. Ils peuvent prendre des minutes et même des heures.

COMMENT ÉCHANGER LES CODES MOBILES CALL OF DUTY

Le processus d’utilisation du code est très simple. Les joueurs doivent simplement suivre les étapes ci-dessous.

Visitez le Centre des bonus disponible sur le site officiel de Call of Duty.

Vous pouvez également visiter le centre d’échange directement en cliquant sur le lien ci-dessous.

Entrez votre UID et utilisez le code et le code de vérification.

Après avoir entré les détails, cliquez sur le bouton Soumettre. Les joueurs recevront des récompenses dans leur boîte aux lettres mobile COD.

REMARQUE: Certains codes peuvent ne pas fonctionner ou avoir déjà été utilisés précédemment. Les récompenses ne viennent pas immédiatement. Comme les codes pour d’autres jeux comme Free Fire, cela peut prendre quelques minutes voire quelques heures.

CLÉS DISPONIBLES À ÉCHANGER GRATUITEMENT

Ce sont les codes disponibles pour ce 6 août 2021 dans Call of Duty. Vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour savoir comment utiliser ces codes gratuits. Source des codes.