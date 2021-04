Mob Psycho 100 Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue, lisez tous les détails ici !!!

La troisième saison de la série manga japonaise Mob Psycho 100 sortira bientôt. ONE est l’auteur et l’illustrateur. En japonais, la série est connue sous le nom de Moby Saiko Hyaku. Bones, qui est connu pour avoir une vision claire et nette de la nouvelle saison de la série manga, fait l’adaptation de la série animée pour la télévision.

La première saison a été diffusée de juillet à septembre 2016 et la deuxième saison a été diffusée de janvier à avril 2019. Shigeo Kageyama, également connu sous le nom de Mob, est le protagoniste de Mob Psycho 100. Il est un collégien qui possède des capacités psychiques et vision extrasensorielle.

Mob aspire à vivre une vie normale et craint de perdre le contrôle de ses capacités. Il veut profiter des plaisirs simples d’être un adolescent typique, mais les ennuis le suivent partout où il va. En raison de la popularité des première et deuxième saisons, la saison 3 devrait bientôt sortir avec un scénario inattendu.

Date de sortie de la saison 3 de Mob Psycho 100

Nous sommes conscients que la pandémie COVID-19 a causé des pertes importantes dans l’industrie mondiale du divertissement. Il a interrompu la production et le tournage dans un certain nombre de pays, les effets se faisant toujours sentir.

La saison 3 de Mob Psycho 100 devrait être diffusée au Japon en avril de l’année prochaine. Tachikawa, le créateur de la série, a déclaré qu’il envisageait des améliorations qui pourraient être incluses dans la nouvelle saison. Il n’y a eu aucun commentaire public sur la date de sortie de la troisième saison.

Jeter:

Dans le monde de l’anime et du manga, Mob Psycho 100 a l’une des meilleures créations de personnages. Ses personnages ont leur propre vie, et chacun est représenté sous un jour spécial et informatif.

Des personnages tels que Dimple, Teruki Hanazawa et Reign Arataka reviendront dans la troisième saison de Mob Psycho 100. Shou Suzuki et Ritsu Kageyama devraient également faire un retour. Haruki Amakusa, un nouveau personnage, sera présenté dans la saison 3 de Mob Psycho 100.

L’alliance est poursuivie par Amakusa à la recherche d’un monstre spirituel connu sous le nom de Hyakki.Dans la troisième saison, tous les personnages des saisons un et deux subiront des transformations de caractère. Ils seront utilisés dans plus de contexte avec l’intrigue principale et auront des éléments comiques.

Terrain:

En raison de sa conception visuelle, de la création de personnages et de ses concepts d’héroïsme, Mob Psycho 100 a acquis une renommée mondiale. Il est également loué pour sa représentation simple des préjugés et des notions sociales. La saison 2 de Mob Psycho est arrivée à une conclusion logique, et la saison 3 continuerait très probablement là où la saison 2 a commencé.

Les pouvoirs de Mob lui ont été enlevés à la fin de la deuxième saison. Il a été humilié parce qu’il était considéré comme pauvre par tout le monde. La troisième saison se concentrerait sur les 65 chapitres des deux saisons précédentes qui n’étaient pas adaptés.

