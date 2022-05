Mob Psycho 100 montre une nouvelle bande-annonce pour sa troisième saison

L’animé’Mob Psycho 100 » vient de sortir le premier trailer officiel de sa troisième saison. La révélation de la bande-annonce a coïncidé avec l’anniversaire du protagoniste de la série, étant l’anniversaire de Shigeo »Mob » Kageyama le 12 mai, nous montrant un aperçu coloré et énergique qui nous met devant les situations étranges et déchirantes que Mob et Reigen Ils s’affronteront dans cette nouvelle saison, dont la première est prévue en octobre de cette année.

Cette troisième saison mettra en vedette yuzuru tachikawa en tant que producteur exécutif, après avoir été réalisateur principal de la saison 2, poste qu’il occupe désormais Takario Asui. L’anime sera à nouveau produit par le studio DES OSqui ont déjà travaillé sur l’adaptation animée de » My Hero Academia » et sur la franchise originale » Eureka Seven ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Seven Deadly Sins annonce la suite de l’anime : Les Quatre Chevaliers de l’Apocalypse







»Mob Psycho 100 » suit l’histoire de Shigeo »Mob » Kageyama, un adolescent sans émotion qui est l’un des médiums les plus puissants au monde. Pour garder ses immenses pouvoirs télékinésiques sous contrôle, Mob est obligé de garder soigneusement son sang-froid et d’éviter tout sentiment ou émotion forte, entravant sa capacité à mener une vie normale, surtout au lycée.

Les choses prennent une tournure lorsque Mob rencontre Reigen Arataka, un homme d’affaires charismatique qui se présente comme un exorciste, donnant un travail à Mob et promettant de l’aider à contrôler et à utiliser ses capacités psychiques à bon escient. L’anime est basé sur l’auteur du manga UNEégalement en charge de la création du célèbre anime » One-Punch Man ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : One Piece révèle de nouvelles images d’Uta, un nouveau personnage d’anime

Les deux premières saisons de »Mob Psycho 100 », qui ont été diffusées à l’origine en 2016 et 2019 respectivement, sont disponibles en streaming sur Crunchyroll. Une adaptation en direct a également été produite au Japon en 2018, qui est actuellement disponible via Netflix.