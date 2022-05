Mob Psycho 100 Date de sortie de la saison 3 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Tous les amateurs d’anime du monde entier recherchent la date de sortie de Mob Psycho 100 Saison 3. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans recherchent la prochaine saison 3. Pour connaître tous les détails, les fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 3 de Mob Psycho 100 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 3 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série animée japonaise basée sur une série de mangas du même nom et cette série a été créée par One. L’adaptation animée a été produite par Bones et réalisée par Yuzuru Tachikawa. Hiroshi Seko a écrit les scripts, Yoshimichi Kameda a conçu les personnages et Kenji Kawai a composé la musique. Son premier épisode est sorti le 12 juillet 2016. Après sa sortie, cette série animée a acquis une grande popularité dans le monde entier.

L’histoire de l’anime se déroulera autour d’un garçon de la classe moyenne nommé Shigeo Kageyama. et son surnom est Mob. Bien qu’il ressemble à une personne cachée, il est en fait un puissant esper doté d’un immense pouvoir psychique. Pour ne pas perdre le contrôle de ce pouvoir, il vit constamment une vie sous une chaîne émotionnelle. Tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de la saison 3 de Mob Psycho 100. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Mob Psycho 100 Saison 3 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de Mob Psycho 100 Saison 3. Selon les informations officielles, la troisième saison a été confirmée mais jusqu’à présent la date de sortie de la saison 3 n’est toujours pas annoncée. Attendez donc la confirmation officielle. S’il y a de telles informations, nous vous les partagerons ici sur cette page.

Casting de Mob Psycho

Ici, vous saurez qui se cache derrière la voix de votre personnage préféré. Si vous voulez savoir, jetez un œil ci-dessous.

Setsuo Ito dans le rôle de Shigeo Kageyama

Takahiro Sakurai comme Arataka Reigen

Akio Ôtsuka comme fossette

Kyle McCarley dans le rôle de Shigeo Kageyama

Chris Niosi comme Reigen Arataka

Max Mittelman dans le rôle de Ritsu Kageyama

Yoshitsugu Matsuoka dans le rôle de Teruki Hanazawa

Ryunosuke Watanuki dans le rôle de Kijibayashi

Patrick Seitz comme Musashi Goda

Yoshimasa Hosoya dans le rôle de Sakurai

Erik Scott Kimerer dans le rôle de Teruki Hanazawa

Daiki Hamano comme Saruta

Seichiro Yamashita dans le rôle de Sagawa

Cherami Leigh dans le rôle de Tome Kurata

Toshihiko Seki dans le rôle de Musashi Goda

Kohei Amasaki dans le rôle de Takeshi Hoshino

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de Mob Psycho 100 Saison 3, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la date de sortie de Mob Psycho 100 Saison 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous. Nous essaierons de vous aider au mieux pour répondre à vos questions.

