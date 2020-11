Mo3 célébré à Dallas Vigil, Boosie Badazz assiste avec des centaines d’autres

Les gens ont allumé des bougies et ont tenu des ballons rouges et blancs pour le rappeur tué.

Il n’a peut-être pas été en mesure de réaliser tous ses espoirs et rêves, mais les proches de Mo3, de son vrai nom Melvin Noble, célèbrent sa vie. Le rappeur de 28 ans était en hausse alors qu’il sortait son projet commun avec son ami Boosie Badazz plus tôt cette année, mais mercredi 11 novembre, il a été annoncé que Mo3 avait été abattu. Le rappeur conduisait sur une autoroute dans sa ville natale de Dallas, au Texas, lorsqu’il a été agressé en milieu de journée. La police a signalé que le rappeur et un autre conducteur avaient arrêté leurs véhicules le long de l’autoroute. Une personne est sortie de sa voiture et a ouvert le feu. Mo3 est alors sorti de son véhicule et a tenté de courir, mais le suspect l’a poursuivi tout en continuant à tirer sur le rappeur. Un spectateur a également été blessé lors de la fusillade et le suspect est toujours en liberté. Une veillée a eu lieu à Dallas en l’honneur de Mo3 et de nombreux participants à l’événement ont partagé des vidéos et des images sur les réseaux sociaux. Un Boosie Baazz ému était là avec des centaines d’autres qui voulaient rendre hommage à une jeune vie perdue trop tôt. La police a fermé la zone autour de l’hôtel de ville de Dallas où se tenait la veillée alors que les participants allumaient des bougies ou lâchaient des ballons. Découvrez ci-dessous quelques détails sur l’événement. [via]