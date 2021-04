MMIW: Deb Haaland annonce un groupe de travail axé sur les femmes autochtones disparues et assassinées

Il y a une crise dans ce pays, et vous n’en avez probablement rien entendu. C’est parce qu’il s’agit du nombre disproportionné de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées.

Notes de l’Urban Indian Health Institute que l’homicide est la troisième cause de décès chez les femmes autochtones âgées de 10 à 24 ans – et les chiffres sont probablement beaucoup plus élevés.

Heureusement, notre nouvelle secrétaire de l’Intérieur, Deb Haaland, elle-même autochtone, a annoncé la création d’une nouvelle unité des disparus et assassinés (MMU) au sein du Bureau des affaires indiennes du Bureau des services de justice (BIA-OJS) pour faire face à la crise.

Abigail Echo-Hawk, directrice de l’Urban Indian Health Institute, a déclaré à ABC: «Nous voyons à quoi ressemble la représentation. Vous avez une femme indigène qui dirige en tant que secrétaire de l’intérieur avec l’autorité et la capacité de faire face à certaines des crises les plus urgentes dans le pays indien. »

Selon le communiqué de presse du département américain de l’Intérieur, environ 1500 personnes disparues amérindiennes et autochtones de l’Alaska ont été inscrites au Centre national d’information sur la criminalité, et environ 2700 cas de meurtre et d’homicide ont été signalés à l’Uniform Crime Reporting du gouvernement fédéral. Programme.

Le nombre élevé de cas impliquant des femmes autochtones portées disparues est resté sans réponse pendant trop longtemps, avec de nombreux exemples de sous-enquête et de sous-financement.

Certains services de police n’ont pas de catégorie pour les Autochtones portés disparus, ce qui rend difficile la collecte de dossiers précis reflétant toute l’ampleur de cette crise.

Avec ce nouveau groupe de travail, Haaland promet de prendre les mesures nécessaires pour «assurer la sécurité de nos communautés et assurer la fermeture des familles».

En 2019, le gouvernement fédéral a formé une unité des disparus et assassinés, baptisée Operation Lady Justice (OLJ), pour examiner ces cas. Haaland espère développer cela et créer un chef d’unité pour développer sa politique. Ils prévoient de travailler avec la BIA et le FBI pour examiner les cas et trouver certaines des causes profondes de ce problème.

Avant la création de ce groupe de travail chargé d’élaborer des stratégies pour faire face à la crise des femmes autochtones disparues et assassinées (MMIW), des communautés individuelles, des artistes et des militants se sont efforcés de sensibiliser le grand public.

Il y a eu de nombreuses marches et manifestations, les membres des tribus se sont prononcés sur la prévalence écrasante de la violence contre les femmes dans leur communauté, ainsi que sur le travail qui doit être fait pour remédier à l’incompétence de la police et aux problèmes de sécurité dans les réserves tribales.

Les marches, les mouvements en ligne et les manifestations sensibilisent et plaident pour #MMIW

Voici une courte liste de certains de ces événements:

Le 5 mai est la Journée nationale de sensibilisation des femmes autochtones disparues et assassinées.

Ce jour-là, les gens portent du rouge ou arborent une robe rouge à l’extérieur de leur maison, de leur lieu de travail ou de leur bureau.

EN 2011, Jaime Black, un artiste canadien d’origine mixte anishinaabe et finlandaise, a lancé le projet REDress.

Le projet REDress est une installation de robes rouges accrochées dans des lieux publics, représentant l’absence de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées.

«Grâce à l’installation, j’espère attirer l’attention sur la nature sexuée et racialisée des crimes violents contre les femmes autochtones et évoquer une présence par le marquage de l’absence», a déclaré Black.

Sing Our Rivers Red est une exposition d’art itinérante fondée en 2015 par un collectif de 10 artistes.

Ils ont demandé des dons de boucles d’oreilles simples, pas de paires.

«L’idée, c’est que si vous deviez trouver une boucle d’oreille sur le sol de la personne qui a été enlevée, vous en avez une et la personne qui a été enlevée a l’autre», a déclaré Natalie Rosseau. Ils ont collecté 3 406 boucles d’oreilles.

Les militants autochtones utilisent leur art et leurs passions pour sensibiliser le public.

Par exemple, Jordan Marie Bring Three White Horses Daniel du Kul Wicasa Oyate, la tribu des Sioux de Lower Brule dans le Dakota du Sud, a couru des marathons avec «MMIW» peint sur ses jambes et une empreinte de main rouge sur son visage.

Cela a inspiré d’autres athlètes et jeunes, tels que Rosalie Fish, à faire de même et à intégrer ces images dans leurs plateformes de médias sociaux et leurs œuvres d’art.

En 2017, Marita Growing Thunder de la tribu des Sioux de Fort Peck a sensibilisé MMIW avec une installation de jupe ruban sur laquelle elle a passé sa dernière année de lycée à travailler.

Sa tante lui a appris à coudre des jupes et, tragiquement, cette tante et une autre ont été toutes les deux assassinées.

En grandissant, elle a senti leur absence de ses proches. «Je parle à travers ma forme d’art», dit-elle.

Son projet, Sauvez nos sœurs, est des robes en ruban cousues à la main pour sensibiliser la femme disparue aux États-Unis et au Canada. En 2019, elle et 16 de ses pairs ont marché pendant quatre jours dans la réserve indienne de Flathead, vêtus d’un ruban et d’une pancarte disant Save Our Sisters.

Au milieu des concours de danse et des grandes entrées, les pow-wows ont des spéciaux sur la robe rouge où des danseurs en costume rouge dansent pour sensibiliser les femmes disparues et encourager la sécurité.

Le Red Dress Special est né avec la tribu Ojibwe qui a commencé à faire des Jingle Dress Dance Specials rouges comme danses de guérison.

Maintenant, de nombreuses tribus à travers les États-Unis font la même chose ou une variante d’une robe rouge spéciale. C’est une façon de parler à leurs communautés de l’importance de la sécurité et de leur faire savoir que leurs proches perdus ne sont pas oubliés.

Malheureusement, Iot a été aux communautés tribales d’exiger des mesures pour les êtres chers qui ont disparu ou ont été assassinés.

Les communautés tribales attendent avec impatience ce qui pourrait arriver. Echo-hawk fait un point fort en parlant à ABC News:

«Il ne suffit pas de les rechercher lorsqu’ils sont portés disparus ou d’enquêter sur les crimes lorsqu’ils sont assassinés. Nous devons être au point de la prévention. «

Espérons que, avec le secrétaire Haaland en charge, les choses commenceront à changer. Les femmes autochtones et autochtones méritent protection et respect, et j’espère que les efforts de ces artistes et militants seront magnifiés par l’ajout de Haaland au cabinet du président Biden et à son nouveau groupe de travail.

