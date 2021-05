Mme Marvel Wraps Production pour Disney +

Le temps est venu. C’est dans le sac. Mme Marvel a terminé le tournage. La série a clôturé la production en Thaïlande, où au moins trois épisodes ont été tournés. Mme Marvel filme depuis novembre dernier, il est donc probable que la série de six épisodes comportera de longs épisodes comme Le faucon et le soldat de l’hiver.

La série devrait faire ses débuts à Mme Marvel (jouée par le nouveau venu Iman Vellani) dans l’univers cinématographique Marvel alors que le jeune héros apprend à utiliser ses étranges capacités. Mme Marvel, alias Kamala Khan, est une adolescente musulmane vivant aux États-Unis qui a aimé les super-héros toute sa vie. Semblable à Peter Parker, Khan devra apprendre à équilibrer sa vie de lycée avec sa lutte contre le crime.

Dans les bandes dessinées, Kamala Khan a la capacité d’étendre ses membres (comme M. Fantastic), de modifier son apparence (comme Mystique) et de changer de forme dans toutes sortes de manières. Elle a d’abord acquis ses pouvoirs grâce au cocon Terrigenesis, ce qui signifie qu’elle est directement liée aux Inhumains. On ne sait pas si le Mme Marvel La série adoptera l’histoire d’origine de la bande dessinée car les Inhumans ont une histoire sommaire au sein du MCU.

Bien que le Inhumains montrent que bombardé sur ABC il y a plusieurs années était techniquement considéré comme un canon à l’époque, le spectacle a depuis longtemps été rétabli et / ou ignoré par les films. Il en va de même Agents du SHIELD., qui a fortement présenté les Inhumains et Terrigenesis tout au long de ses sept saisons. Agents du SHIELD. aurait été complètement supprimé du canon MCU, il est donc possible que Mme Marvel réintroduit les Inhumains.

Mme Marvel mènera directement au prochain film The Marvels, qui mettra en vedette Carol Danvers (interprétée par Brie Larson) et Monica Rambeau (interprétée par Tayonah Parris) en plus de Kamala Khan. Les trois personnages ont porté le titre de « Marvel » dans les bandes dessinées, donc le titre a beaucoup de sens. Le film suivra probablement Danvers et Rambeau alors qu’ils entraînent / mentorent Khan à devenir un super-héros. Selon certaines rumeurs, Danvers ou Rambeau pourraient faire une apparition sur Mme Marvel, mais rien n’a été confirmé.

Kamala Khan est un personnage extrêmement important dans l’univers Marvel car elle était le premier super-héros musulman de l’éditeur. Sana Amanat, qui a créé le personnage de Kamala Khan pour Marvel Comics, a déclaré dans une interview avec Inquirer, « Elle a tellement grandi au cours des quatre dernières années et la diversité de notre base de fans est si impressionnante. Ils aiment tous Mme Marvel. Cela montre que nous avons une très belle histoire avec de grands créateurs. Je pense qu’il est extrêmement important que nous dire aux jeunes femmes et aux jeunes filles qu’elles ont ce pouvoir incroyable en elles-mêmes et qu’elles ont des héros là-bas [who] … ils peuvent admirer, surtout en ces temps. « La représentation a été un objectif majeur pour Marvel Studios ces dernières années avec des films comme Panthère noire et Capitaine Marvel écraser le box-office.

Mme Marvel jouera Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan / Ms. Marvel, Laurel Marsden comme Zoe Zimmer, Rish Shah comme Kamran, Matt Lintz comme Bruno Carrelli et Mohan Kapur comme Yusuf Khan. Bien qu’aucune date de première n’ait encore été annoncée, Mme Marvel commencera probablement à sortir des épisodes sur Disney + cet automne.

Sujets: Mme Marvel, Disney Plus, Streaming