Mme Marvel : Toutes les informations sur la nouvelle série MCU avec bande-annonce, premier casting et détails de l’histoire

Cette Univers cinématographique Marvel s’enrichira bientôt d’un autre nouveau super-héros : Dans le cadre de la Disney + Jours Marvel annonce le lancement imminent du nouvelle série Mme Marvel à. Il est prévu d’avoir une première au cours de l’année prochaine Disney Plus, où la jeune héroïne suivra les séries à succès Marvel « WandaVision » et « Loki » ainsi que la série « Hawkeye » qui sera bientôt lancée. Nous avons résumé toutes les informations connues sur le casting et les détails de la première histoire – complétés par les premières bandes-annonces.

Quand la nouvelle série MCU « Ms. Marvel »sur Disney Plus ? Marvel a annoncé une date de lancement pour Disney + Day Mme Marvel à l’été 2022 sur le service de diffusion en continu. Une date précise suivra.

Détails de la première histoire : qui est Mme Marvel ?

De quoi parle la nouvelle série MCU ? Apparaît dans les bandes dessinées Kamala Khan le successeur de Carol Danvers alias Captain Marvel, qui combat de nombreux méchants avec les Avengers. L’Américaine de 16 ans d’origine pakistanaise admire Carol Danvers en tant que super-héros et souhaite un jour être tout aussi belle et forte. Lorsque l’occasion se présente, elle devient elle-même un super-héros. Cela fera de la nouvelle série Marvel un lien direct avec les films Captain Marvel avec Brie Larson.

dans le Jeu vidéo Avengers est devenu la figure de Kamala Khan alias Mme Marvel déjà introduit en tant que nouveau personnage jouable :

Premier casting pour la nouvelle série Ms. Marvel

Le rôle principal dans la nouvelle série Marvel sera joué par le peu connu Le nouveau venu Iman Vellani comme Kamala Khan alias Mme Marvel. Étant donné que la série est un lien direct avec les films Captain Marvel, il y aura un Camée de Brie Larson que Carol Danvers ne s’y attendait, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Le premier casting de Mme Marvel ressemble à ceci :

Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan alias Mme Marvel

Aramis Knight comme Kareem alias Red Dagger

Saagar Shaikh comme Amir Khan, le frère aîné de Kamala

Rish Shah dans le rôle de Kamran

Matt Lintz comme Bruno Carrelli, le meilleur ami de Kamala

Zenobia Shroff comme Muneeba Khan, la mère de Kamala

Mohan Kapur comme Yusuf Khan, le père de Kamala

Mme Marvel dans les bandes dessinées © Marvel

Première bande-annonce de la nouvelle série MCU Ms. Marvel sur Disney Plus

La série comprend six épisodes et est développé par Bisha K. Ali avec le patron de Marvel, Kevin Feige. « Mme. Marvel » sera lancé sur Disney Plus à l’été 2022, mais une date de sortie exacte sera annoncée. De plus, le nouveau super-héros devrait également être dans le nouveau Jouez avec les films MCU – tout comme certains des autres nouveaux héros MCU.

Dans le cadre de Disney + Day, un premier look exclusif sur la nouvelle série « Ms. Marvel », que vous pouvez voir ici :

Dans ce Vidéo des coulisses les créateurs présentent le nouveau super-héros Mme Marvel :