Mme Marvel Star ne s’attendait pas à un « rôle principal » dans The Marvels

Avant c’était Les Merveillesla deuxième sortie solo de Brie Larson en tant que Carol Danvers dans le MCU était simplement connue sous le nom de Capitaine Marvel 2. Cependant, au fil du temps, cela a changé et le film est maintenant apparemment un effort plus collaboratif que de se concentrer uniquement sur Captain Marvel elle-même. Une personne qui semble avoir été choquée par leur inclusion dans le film est Iman Vellani, qui fait actuellement ses débuts en MCU dans la série Disney+, Mme Marvel. Selon la jeune star, elle ne s’attendait pas à avoir un tel rôle principal dans le prochain film.

Mme Marvel n’a pas gagné le genre de chiffres d’audience instantanés que d’autres séries Marvel ont obtenus lors de leurs dates de première, mais on pense qu’un certain nombre de facteurs ont provoqué la baisse de l’audience immédiate. Cela a inclus le lancement simultané de Obi-Wan Kenobi, Les garçons saison 3, et Choses étranges la saison 4, qui a fini par empêcher certains fans plus âgés de MCU d’embarquer Mme Marveldans les premiers jours de diffusion, et cela serait lié au fait qu’il semble y avoir une tranche d’âge plus jeune qui regarde principalement l’émission.

Malgré cela, Kamala Kahn, alias Mme Marvel, attirera plus de téléspectateurs au fil de la série, et ce ne sera pas trop préoccupant pour Marvel Studios, compte tenu des critiques presque parfaites qui arrivent pour la série. En parlant à Variety, Vellani a expliqué que lorsqu’on lui a dit que le personnage se dirigerait également vers Les Merveilles, elle s’attendait à ce que ce soit plus un rôle de camée. Dit-elle:

« C’était un tournage de nuit quand ils annonçaient tout lors de la Journée des investisseurs Disney. Juste avant d’annoncer le casting de The Marvels, je reçois un SMS de Disney PR, je reçois un SMS de Brie Larson et je reçois un SMS de nos producteurs tous à la en même temps en disant que je suis dans le film, puis ils l’ont annoncé à l’écran. J’étais comme, ‘Merci.’ J’avais l’intuition que j’allais être dedans, mais plus un rôle de camée, pas un véritable personnage principal, donc c’était cool. »

Les Merveilles Le réalisateur est un favori d’Iman Vellani

Les Merveilles verra une trinité d’héroïnes se réunir, avec Captain Marvel de Brie Larson rejoint par Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau et Kamala Kahn de Vellani. Alors que nous avons déjà vu Monica Rambeau acquérir ses propres pouvoirs cosmiques lors des événements de WandaVisionqui comprenait une scène à mi-crédit liée à celle de Rambeau Les Merveilles apparence, Mme Marvel se terminera probablement par un moment similaire pour la conduire dans le film réalisé par Nia DaCosta. Dans la même interview, Vellani a fait l’éloge du réalisateur en disant :