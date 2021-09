Mme Marvel Star Iman Vellani a fait une vidéo hommage à Iron Man pendant le verrouillage

Le verrouillage a évidemment causé beaucoup de temps passé par tout le monde en quarantaine au cours de la dernière année et demie. Et bien que cela ait été une période difficile pour tous, certains ont profité de ce temps d’arrêt pour se lancer dans des activités créatives. Prenez Iman Vellani par exemple. La star de la prochaine série Disney+ Mme. merveillea passé sa quarantaine en préparation de son entrée dans le MCU. Tout en faisant des recherches pour son personnage, Vellani a créé une vidéo hommage à Iron Man dans laquelle elle s’est filmée en train de passer sa journée tout en étudiant la bande dessinée pour son prochain rôle dans Mme Marvel. La vidéo, sur la chanson de Billy Joel « Je ne veux pas être seul », présente des scènes de Claymation avec Kamala Khan et Homme de fer.

Depuis l’annonce de son casting en tant que Kamala Khan, il est devenu clair que Iman Vellani était un excellent choix de casting, non seulement du point de vue de la représentation, mais aussi du point de vue de la passion. Elle a passé beaucoup de temps à montrer sa passion dans la recherche pour le rôle. Elle a toujours montré son amour pour le MCU ainsi que son amour pour la tradition du personnage et des bandes dessinées en général. Cela rend son arrivée imminente dans le MCU encore plus excitante pour les fans.

Développement sur un Mme Marvel Le projet aurait été en préparation dès 2016, bien que le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, ait confirmé plus tard en 2018 qu’un projet MCU axé sur Khan était officiellement en préparation après la sortie de Capitaine Marvel. Bisha K. Ali, un ancien de la série Disney + MCU Loki, sert de créateur et scénariste en chef pour la série tout en Mauvais garçons pour la vie le duo Adil El Arbi et Bilall Fallah réalisent deux épisodes, Meera Menon en réalise un et Sharmeen Obaid-Chinoy en réalise trois. Présentement décrite comme une mini-série, Mme Marvel est configuré pour non seulement introduire Khan dans le MCU, mais également mettre en place les événements de la Capitaine Marvel suite, Les Merveilles, avec Vellani prêt à jouer dans le film aux côtés de Brie Larson et WandaVisionC’est Teyonah Parris.

Il sera intéressant de voir comment Kamala Khan est intégré dans le MCU dans son ensemble, bien qu’il semble que le personnage soit entre de bonnes mains avec Vellani. Il est toujours encourageant de voir la star d’une série de bandes dessinées faire l’effort de faire des recherches pour s’assurer qu’elle est capable de dépeindre avec précision le personnage. Il y a, comme toujours, des changements entre les bandes dessinées et la version à l’écran, mais le dévouement de Vellani à étudier le matériel source l’aidera malgré tout à dépeindre Kamala Khan.

Mme. merveilleest la sixième série Disney + pour l’univers cinématographique Marvel présentera Kamala Khan, une pakistanaise américaine de 16 ans originaire de Jersey City qui écrit des fan-fictions de super-héros, principalement pour Captain Marvel, avant de finalement acquérir des pouvoirs de changement de forme. Vellani dirige le casting en tant qu’héroïne titulaire aux côtés de Saagar Shaikh, Aramis Knight, Matt Lintz, Zenobia Shroff et Mohan Kapur. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été fixée pour Mme. merveille, il devrait arriver au début de 2022.

