Mme Marvel Star dit que les merveilles expliqueront les changements de puissance

Quand il s’agit de Marvel Studios Mme Marvel série, il semble y avoir une chose dont beaucoup de gens parlent avant qu’un seul épisode ne frappe Disney + et c’est à propos des changements apportés aux superpuissances du personnage principal depuis son origine de bande dessinée. Même avec Kevin Feige intervenant pour dire que cette version de Mme Marvel est l’itération du jeune super-héros du MCU, et que ses pouvoirs ont été modifiés pour tenir compte des différences entre les bandes dessinées et les mondes cinématographiques, certains fans ne le sont toujours pas. heureux des changements. Maintenant, la star Iman Vellani a peut-être expliqué quelque chose sur la façon dont ses nouveaux pouvoirs et leurs origines correspondent à l’image plus large du MCU.

Mme Marvel présente le premier super-héros musulman au MCU sous la forme de Kamala Khan, un jeune qui idolâtre le capitaine Marvel et veut être tout ce que l’héroïne cosmique est. Finalement, Kamala réalise son souhait lorsqu’elle entre en contact avec un mystérieux artefact qui la voit développer ses propres capacités fantastiques. Cependant, en plus de cette origine différente de sa variante de bande dessinée, il semble que certains de ses pouvoirs eux-mêmes, notamment la capacité d’étirer et de développer des parties de son corps, aient été modifiés pour la série.

Bien qu’il y ait des problèmes évidents avec l’étirement des parties du corps et la façon dont elles semblent souvent bon marché et fausses à l’écran, Kevin Feige a également souligné que dans les bandes dessinées, les pouvoirs de Kamala sont en partie liés à son ADN inhumain, et comme les Inhumains ne font pas partie de le MCU à ce stade, cela n’aurait aucun sens d’avoir cette petite pépite d’informations dans la série. En parlant à Magazine SFX (via MsMarvelUK), Iman Vellani a expliqué une autre raison pour laquelle les changements étaient nécessaires. Dit-elle:





« Il puise dans l’avenir de son histoire en se connectant à ses autres amis qu’elle rencontrera dans le prochain film The Marvels. Elle est intéressée à savoir : « Super, est-ce que ça veut dire que je suis une Asgardienne ? Ai-je été touché par des rayons gamma ? Non, ce n’est apparemment rien de tout cela. Cela revient à son propre passé, à son héritage et à sa lignée.

Mme Marvel aura un rôle substantiel dans les merveilles





Actuellement, on sait très peu de choses sur l’intrigue de Mme Marvel et on en sait encore moins Les Merveilles, le film qui arrive en juillet 2023 et verra la collaboration de Carol Danvers alias Captain Marvel, Monica Rambeau et Ms. Marvel. Comme nous l’avons vu dans les émissions Disney + précédentes, Marvel Studios a utilisé sa sortie télévisuelle pour pouvoir raconter des histoires supplémentaires à celles de la sortie cinématographique principale du MCU. Il peut s’agir d’histoires qui fonctionnent mieux dans un format télévisé qu’un film à succès, ou simplement d’histoires qu’ils n’ont tout simplement pas le temps de développer dans certains films.

Alors qu’on a toujours su que Mme Marvel mènerait directement à Les Merveilles, nous ne savons pas encore comment le chemin de Kamala Khan l’y mènera, mais nous pouvons probablement nous attendre à le voir dans le cadre d’une scène post-crédit à la fin de la saison. Ayant déjà vu Monica Rambeau se faire approcher par un Skrull à la fin de WandaVisionil est probable que cette scène, Mme Marvel et le Invasion secrète série auront tous un rôle à jouer pour jeter les bases de Les Merveilles Arrivées.





