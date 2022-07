Mme Marvel Showrunner aborde le contrecoup de l’orientalisme à propos de la série MCU

Un aspect de Mme Marvel qui a été une source constante d’éloges a été la vision de l’émission sur son personnage central pakistano-américain et la communauté pakistanaise. Cependant, un certain nombre de préoccupations ont également été soulevées concernant l’introduction de Djinns dans l’histoire de Marvel et ses éventuelles connotations orientalistes. Cependant, le showrunner Bisha K. Ali a récemment discuté de l’inclusion des Djinns dans Mme Marvel avec Inverse, et a expliqué comment éviter les tropes était toujours dans son esprit lorsqu’elle travaillait sur la série. Dit-elle:

« Bien sûr. C’est la chose qui est si difficile. À cause des tropes orientalistes, nous sommes limités dans notre narration à cause de ce que des gens qui ne sont pas nous ont fait. C’est l’épée à double tranchant d’un spectacle comme celui-ci. Mais si quelqu’un devrait avoir une chance de « gâcher », ça devrait être nous. Ces éléments sont des champs de mines. Nous devons être prudents. Mais nous pouvons raconter une histoire de notre communauté parce que nous sommes des écrivains de cette communauté. Je crois que rien ne devrait nous être interdit parce que nous l’abordons avec respect et honneur. Peut-être aurions-nous dû entrer dans les détails, mais dans l’épisode 4, Walid lui dit: « Si Thor se présentait, nous l’appellerions Djinn. » C’est ainsi que nous parlons. Quand je pense au parcours de Kamala, elle ne voit pas ses pouvoirs comme un cadeau. Ils amènent les forces de l’ordre au masjid. Ils gâchent le mariage de son frère. Ils lui donnent l’impression qu’elle ne sait pas comment équilibrer sa vie et que des conséquences négatives se produisent. Son arc dans l’histoire parle de la façon dont vous devez faire attention à ce dont vous rêvez. »

Les stéréotypes orientaux sont un problème de longue date dans les films hollywoodiens

Il y a eu de nombreux débats sur la représentation de certaines cultures dans les films, et Marvel a déjà parcouru le chemin avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Ayant déjà été critiqué pour l’inclusion de Ben Kingsley en tant que Homme de fer 3′s Le mandarin, Marvel Studios a réussi à éviter trop de controverse avec la sortie de l’année dernière, qui a vu le retour de Ben Kingsley, mais a également révélé le vrai mandarin, ce qui a résolu le problème pour beaucoup.

Avec Mme Marvel, l’inclusion des Djinns a créé un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés vocalement sur les réseaux sociaux, certains fans musulmans affirmant que l’adoration des Djinns est une violation du Coran et que l’héritage Djinn de Kamala est faux. Cependant, l’équipe derrière l’émission a déjà répondu à ces commentaires et a plaidé en faveur de donner à Kamala la trame de fond qu’elle a dans le MCU. Dans tout, Mme Marvel a prouvé que même en incorporant des équipes de rédaction et de réalisation qui font partie de la culture représentée dans une émission ou un film, il y a encore de la place pour des réactions négatives.





Chevalier de la lune est un autre ajout récent à l’univers Marvel, et sa représentation de l’Égypte et de la culture égyptienne a réussi à éviter toute grande controverse. Alors que les deux séries sont disponibles dans leur intégralité sur Disney+ pour que les fans puissent les regarder, ce n’est probablement pas le dernier problème lié à ce sujet auquel Marvel devra faire face à l’avenir.