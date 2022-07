Mme Marvel Showrunner aborde le camée de la scène post-crédit et l’avenir de Kamala Khan

Avertissement : Cet article contient des spoilers pour la finale de la saison de Mme Marvel.

Le final de Mme Marvel a soulevé un certain nombre de questions sur Kamala Khan, son bracelet mystique et ce que faisait exactement le capitaine Marvel dans la chambre de Kamala. Bien que nous n’obtenions pas de réponse à bon nombre de ces questions de sitôt, Mme Marvel Le showrunner Bisha K. Ali a expliqué un peu ce qui se passait à la fin de la série et ce que cela signifie pour Kamala Khan.

Après avoir connu une solide course en tant que série Disney + la mieux notée de Marvel Studios à ce jour, Mme Marvel’Les dix dernières minutes ont permis de réaliser de nombreuses choses, notamment de donner au super-héros de Kamala son nom de Mme Marvel, de faire allusion à l’existence des X-Men dans le monde, de tuer à peu près tout espoir du Inhumains avoir un avenir MCU et offrir une scène post-crédit époustouflante dans laquelle Kamala Khan semblait échanger sa place avec Captain Marvel elle-même. C’est beaucoup à déballer, et Ali n’allait pas trop en dire sur ce que tout cela signifie. Elle a dit Date limite:

FILM VIDÉO DU JOUR

« Comme le dit Bruno, il y a une mutation dans son ADN. Je pense que les signaux musicaux ont beaucoup à vous dire sur ce qui va arriver. Ce que nous vous avons donné dans l’émission est tout ce que vous allez obtenir. »

Ceci lié au court refrain musical de l’animation X Men La série télévisée diffusée au moment où Kamala a appris qu’il avait muté l’ADN, mais le moment a été écourté lorsque le jeune l’a rejeté comme une autre façon de la taguer. Cependant, avec les X-Men qui arrivent clairement dans le MCU à l’avenir et l’amour de Marvel pour un long jeu, ce n’est qu’un autre indice subtil que les mutants arrivent et sont peut-être déjà là. Avec Les Merveilles rumeur d’inclure X Men méchant Mystique, cela pourrait être plus un indice que quiconque ne le pense.

Le camée post-crédit de Mme Marvel est celui que vous pensez qu’il est

merveille

Alors que la scène post-générique de Mme Marvel est assez ambiguë sur ce qui s’est passé exactement, il est clair que d’une manière ou d’une autre, Kamala et son idole Carol Danvers, alias Captain Marvel, ont échangé leurs places. Alors qu’Ali n’était pas sur le point d’en dire trop sur ce qui s’était réellement passé, elle a confirmé que c’est en fait la vraie Carol Danvers qui apparaît à la place de Kamala à ce dernier moment. Elle a continué:

« C’est Carol Danvers dans la chambre de Kamala », a confirmé Ali. « Ce que vous voyez est exactement ce que vous pensez voir. C’est elle, il n’y a pas de magie là-dedans. Tout ce que je peux dire au-delà de cela, c’est de profiter du film dans un an… Son nouveau costume est si beau avec comment ça se coordonne avec Kamala. C’était délicieux ! La joie que j’ai ressentie en la voyant debout dans la chambre de Kamala, je ne peux pas la décrire. C’était parfait. C’était l’endroit où Kamala était en sécurité et où elle s’exprime. Donc, voir Captain Marvel debout dans cet espace , il y a tellement de joie dans cette scène. »

Il semble que, comme la scène post-générique de WandaVision, Spider-Man : loin de chez soi, et probablement Invasion secrète, Mme MarvelLa fin de sera expliquée par le temps La Merveille‘s arrive au cinéma l’été prochain. Avec de nombreuses théories suggérant maintenant que le bracelet de Kamala a un lien avec le royaume quantique, les Kree et d’autres entités cosmiques, il reste un long chemin à parcourir avant de découvrir exactement quelle est la connexion et pourquoi le capitaine Marvel s’est retrouvé dans la chambre de son plus grand fan.