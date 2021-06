Mme Marvel Set Photo a Kamala Khan adapté et prêt à rejoindre les merveilles

Le lancement de Disney+ en mars dernier sera probablement considéré comme l’une des actions les plus judicieuses et les plus rentables de la Maison de la souris de sa longue histoire – et cela veut dire quelque chose. Alors que de nombreux streamers se démènent pour trouver de nouveaux contenus pour maintenir le nombre d’abonnés, Disney avait un canyon d’or apparemment sans fin qui n’attendait qu’à être exploité. Autorisés à étendre leur Guerres des étoiles et Marvel Universes d’une manière qui n’aurait pas été possible autrement, nous voyons des personnages de ces franchises qui auraient probablement été laissés sur les pages de bandes dessinées ou n’auraient au mieux reçu que de petits rôles de camée. Un tel cas est Mme Marvel, et nous avons enfin réussi à mieux voir le personnage d’Iman Vellani à partir de nouvelles photos.

Mme Marvel n’est qu’une des prochaines séries « origine » de Marvel Studios, qui retracera l’histoire de Kamala Khan, le titulaire Mme Marvel. Nous sommes encore loin de la première de la série sur Disney+, mais les photos partagées par @onset.unseen sur Instagram nous ont donné une première vue claire du mini-héros habillé à côté d’un cordon de police. La scène montre également de nombreux figurants dans une foule derrière la barricade, et Mme Marvel elle-même semble prête à combattre tout ce qui se présente à elle.

La nouvelle série sera centrée sur l’adolescente Kamala Khan, une grande fan de Capitaine Marvel et les Avengers qui combattent le crime à Jersey City en utilisant ses capacités de métamorphose. Comme nous le savons déjà, Mme Marvel se joindra à Brie Larson’s Capitaine Marvel et Monica Rambeau de Teyonah Parris, qui est apparue pour la dernière fois dans WandaVision. La série sera une autre des retombées de Marvel qui servira d’annexe à la sortie du film du MCU, permettant l’expansion du personnage d’une manière qui n’aurait pas été possible dans la seule franchise de films.

S’adressant à Inquirer dans une interview précédente, la co-créatrice Sana Amanat a déclaré: « Elle a tellement grandi au cours des quatre dernières années et la diversité de notre base de fans à elle seule est si impressionnante. Ils aiment tous Mme Marvel. Cela montre que nous avons une très belle histoire avec de grands créateurs. Je pense qu’il est extrêmement important que nous disions aux jeunes femmes et aux jeunes filles qu’elles ont ce pouvoir incroyable en elles-mêmes et qu’elles ont des héros là-bas. [who] … ils peuvent admirer, surtout en ces temps. «

Mme Marvel a commencé à filmer en novembre, réussissant à négocier la pandémie en ayant leurs acteurs et leur équipe dans trois bulles pour permettre au tournage de continuer au cas où un test Covid19 positif se produirait. Le tournage de la série s’est terminé en mai. À l’origine, la série devait être diffusée en 2022, mais a ensuite été avancée et fera désormais ses débuts plus tard cette année. Le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé en février que la série en six parties organiserait directement des événements de Les Merveilles, qui sortira en novembre 2022 dans le cadre de la phase quatre du MCU. Avec très peu de détails disponibles sur la série Disney + ou les intrigues de films suivantes, nous allons devoir attendre un peu plus longtemps avant d’avoir une idée réelle de ce à quoi nous attendre.

