Mme Marvel rencontre un allié inattendu dans l’épisode 4 de sa série

Kamala se rend au Pakistan avec sa mère pour retrouver sa grand-mère et sa famille, mais elle rencontre bientôt un allié inattendu ainsi que d’autres surprises.

Mme Merveille continue d’avancer son complot Disney+ avec plus de références à la culture musulmane et un incroyable voyage à Karachi où Kamala rencontre sa grand-mère qui confirme à la jeune femme qu’elle est bien une Djinn. Non seulement cela, mais aussi que le bracelet essaie de communiquer avec elle quand finalement à la gare de la ville, elle est attaquée par une sorte de ninja au masque rouge.

Il lui lance des poignards et agit très habilement, alors elle lui demande : « Qui t’a appris cela, le Tortues Ninja? », et il répond : « Vous King Kong? ». C’est l’introduction de Kamala au mystérieux Dagues rouges, mais… Qui sont ces personnages ? Peut-être devrait-elle leur donner une chance d’expliquer pourquoi ils agissent comme ils le font.

Ensuite, Waleed et Kareem expliquent à la jeune femme que les Clandestins et leur arrière-grand-mère Aisha sont d’un autre monde et que ce groupe de personnages peut tout détruire s’ils obtiennent le bracelet et libèrent tous les Nourl’énergie qu’ils concentrent à l’intérieur et à laquelle ils peuvent accéder grâce à l’appareil qui transforme Kamala en puissant Mme Merveillebien que dans la série Disney+ ne l’appelle pas encore comme ça.

Pendant ce temps, The Underground parvient à échapper à Damage Control et Kamala passe du bon temps avec Kareem. La mère de l’héroïne parle à Nana et l’invite à vivre avec eux aux États-Unis, ce qui surprend la vieille femme. Mais toute cette énergie positive est affectée lorsque les Clandestinos arrivent à la base des Red Daggers à la recherche de Kamala.

Une bataille acharnée s’engage entre les Djinn contre Kamala, Kareem et Waleed. Waleed se bat avec beaucoup de courage et d’habileté, jusqu’à ce que Najma parvienne à le blesser mortellement faisant réagir Kamala, puis le méchant endommage le bracelet qui transporte son porteur directement à la gare où des milliers de personnes sont prêtes à entamer un voyage. C’est la fin de ce nouvel épisode de Mme Merveille.

