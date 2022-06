« Mme. Marvel » : qui est Iman Vellani, l’actrice qui interprète Kamala Khan dans la série

Ce 8 juin, Disney Plus a sorti une nouvelle série. Il s’agit d’une fabrication de merveille qui nous présente la première super-héroïne musulmane de la franchise, une adolescente nommée Kamala Khan. Le projet s’intitule « Mme Merveille” et a déjà ravi une grande partie des followers de l’étude avec son lancement.

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est qui dans « Ms. Marvel », la nouvelle série Disney Plus

De cette façon, beaucoup de gens se sont demandé qui sont les interprètes qui donnent vie aux personnages fictifs. En ce sens, cela a suscité la curiosité d’en savoir plus sur la star de l’émission.

Ainsi, dans les lignes qui suivent, découvrez tout ce que vous devez savoir sur Iman Vellanile jeune protagoniste de la nouvelle série de Disney+: « Mme Merveille”.

QUI EST IMAN VELLANI ?

Iman Vellani est une actrice de 19 ans, née au Canada. fille de parents musulmans pakistanaisla jeune femme est fière d’avoir été choisie comme première héroïne musulmane de l’univers Marvel.

« Le fait que la série soit en cours de réalisation et qu’ils incluent ce personnage dans le MCU est (important)… Je n’ai pas vraiment besoin de parler d’être musulman et d’être pakistanais, tout vient naturellement dans la série. Je pense que les gens qui voient une personne comme moi impliquée dans un projet aussi grand que celui-ci sont suffisamment inspirés. »exprimé sur son caractère à Variété.

Son rôle principal dans « Mme. Merveille » C’est ses débuts en tant qu’interprète d’un film ou d’une fiction télévisée. Pourtant, la jeune femme avait déjà été choisie comme membre du Comité « TIFF Prochaine Vague » dans le Festival international du film de Toronto de 2019.

La jeune femme de 19 ans est l’actrice principale de la série (Photo : Mme Marvel / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES D’IMAN VELLANI

Date de naissance: 03 septembre 2002

03 septembre 2002 Pays de naissance: Canada

Canada Âge: 19 ans

19 ans Signe du zodiaque: Vierge

Vierge Éducation: École secondaire Unionville

École secondaire Unionville Profession: Actrice

IMAN VELLANI EST-IL FAN DE MARVEL ?

Avant de débarquer la pièce dans la production, Vellani se décrit déjà comme un grand fan de merveille. Même, à plus d’une occasion, il a révélé son amour pour les personnages célèbres de la franchise.

« J’ai auditionné uniquement parce que je suis obsédé par Mme Merveille et les bandes dessinées (…) J’ai tellement d’amour pour ce personnage et pour l’univers Marvel, c’est ce qui m’a poussé. C’était ma première audition et vraiment Je voulais juste rencontrer des gens chez Marvel. Je pense qu’ils ont vu à quel point j’aime ce monde et ils m’ont donné l’opportunité et la confiance nécessaire pour donner vie à Kamala”dit dans une interview pour Personnes.

Cependant, contrairement à son personnage, il semble que son personnage préféré ne soit pas exactement Capitaine Marvel. Au cours d’une conversation, lorsqu’on lui a demandé quel super-héros elle donnerait vie dans un film, sans hésiter, elle a répondu : « Hombre de Hierro”. En ce sens, son amour pour Tony Stark est tel que votre compte boîte aux lettres souligne Iron Man (2008) comme l’un de ses films préférés.

IMAN VELLANI PRODUCTIONS

Oui ok « Mme Merveille» est le premier rôle d’acteur du actriceil existe d’autres productions auxquelles elle a participé en tant que directrice. Dans son profil Vimeo, par exemple, elle se présente comme la réalisatrice d’un court métrage qui ne dure que deux minutes. Le clip est réglé sur « Sacred Stones » de Sheila Chandra et « Atmosphere » de Joy Division.

De même, la jeune femme a démontré tout son talent pour l’animation avec un autre de ses courts métrages, intitulé «Requiem pour une pandémie”. Utilisant la technique du « stop motion », il reflète une partie de la vie de son personnage pendant la pandémie de COVID-19. D’après la description de la vidéo, celle-ci est dédiée à Ben Wyatt et Kevin Feige.

Enfin, elle réalise un autre court métrage en mai 2021. Dans celui-ci, elle rend hommage à divers personnages de merveille, qui a enthousiasmé de nombreux fans de la franchise qui ont découvert cet audiovisuel. Jusqu’à présent, le clip compte plus de 18 000 reproductions sur la plateforme.

IMAN VELLANI SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Actuellement, l’actrice a une présence active sur les réseaux sociaux. La première image que l’interprète a partagée dans ce profil était une image de « Mme Merveille», le 10 décembre 2020. Ainsi, son compte Instagram cumule plus de 74 mille followers.

La plupart des publications elles-mêmes se basent sur la diffusion d’une partie de leur travail dans la célèbre franchise, évitant de montrer des sujets beaucoup plus personnels ou familiaux. Ensuite, observez quelques-uns des clichés que la star a publiés.

OÙ VOIR “MS. MERVEILLE »?

Iman Vellani stars de la nouvelle série merveille première le 08 juin. La production est disponible via Disney+vous n’avez donc besoin que d’un compte sur la plate-forme de streaming populaire pour profiter des débuts d’acteur de l’interprète.