Un premier aperçu de l’une des premières MCU sur la plateforme pour cette année a été présenté et ils ont confirmé le jour de sa sortie. Revoyez tout sur la série !

©Disney+Mme Marvel : première bande-annonce, affiche et date de première officielle de la série sur Disney+.

Après une année 2021 réussie pour le Univers cinématographique Marvel aboutissant au phénomène de Spider-Man : Pas de retour à la maison, la franchise ne prendra aucune sorte de pause et commence déjà à anticiper ce qui arrivera cette année. En plus des films annoncés, nous aurons plus de séries originales sur le service de streaming Disney+Quoi Mme Merveille, qui vient d’annoncer sa date de sortie avec un premier trailer. Épingle de sûreté!

Fue en agosto de 2019 que se hizo oficial el proyecto, luego de que así lo anunciara Kevin Feige en una edición de la D23 Expo de Disney, donde también aseguró que la showrunner iba a ser Bisha K. Ali, quien trabajó como guionista en la série Loki. Un an plus tard, il signale à Iman Vellani jouer le rôle principal Kamala Khan et le tournage a commencé en Géorgie en novembre 2020, bien qu’en raison de la pandémie de coronavirus, les temps aient été plus longs qu’on ne l’imaginait et ils ont dû retarder leur première date de sortie.

La situation vécue pendant la crise sanitaire appartient déjà au passé pour le haut commandement du MCU, puisque Ce mardi, sa première bande-annonce officielle a été dévoilée, avec une esthétique de bande dessinée et une musique de The Weeknd mélangées à la bande originale. On y voit le super-héros en action, qui est fan des Avengers, mais surtout de Capitaine Marvelet a des capacités telles que prendre d’autres formes et des pouvoirs de guérison.

En plus de Iman Vellani en tant que Mme Marvel, le reste du casting est complété par Chevalier Aramis (Karim), Saagar Shaykh (Amir Khan), rish shah (Karan), mat lintz (Bruno Carrelli), Zénobie Shroff (Muneeba Khan) et Mohan Kapour (Yusuf Khan). De plus, ils diront aussi présente Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azher Usman, Travina Springer, Nimra Bucha, Alyy Khan, Alysia Reiner, Fawad Khan, Mehwish Hayat et Laurel Marsden.

+ Quand est-ce que la première de Mme Marvel ?

Comme annoncé ce mardi, la nouvelle série Mme Merveille sera disponible sur la plateforme Disney+ à partir du 8 juin. Ce sera une saison de six épisodes qui arriveront un par semaine et son intrigue fonctionnera comme un montage pour le film les merveillesoù Vellani reprendra le rôle de l’héroïne aux côtés Brie Larson (Capitaine Marvel) et Teyona Parris (Monica Rambeau) en février 2023.

