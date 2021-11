Mme Marvel obtient un nouveau costume dans la photo de tournage de The Marvels

Alors que nous devons encore voir Iman Vellani faire ses débuts chez Marvel en tant que personnage principal de la série Disney + Mme Marvel, de nouvelles images de l’ensemble de Les Merveilles a révélé un nouveau costume du jeune super-héros. Vellani apparaîtra sous le nom de Kamala Khan/Ms. Marvel dans la prochaine série Disney + l’année prochaine avant de s’associer à Captain Marvel de Brie Larson et Monica Rambeau de Teyonah Parris pour le film anciennement connu sous le nom de Capitaine Marvel 2, et bien que l’on n’en sache pas trop sur la série ou le film jusqu’à présent, la nouvelle image est un aperçu clair de l’un des costumes dans lesquels Mme Marvel sera vue pendant la suite.

Bien que de couleur similaire aux photos précédentes du Mme Marvel série, il y a quelques différences dans le dernier costume, qui semble être assez précis dans les images de l’ensemble d’Atlanta de Vellani, 16 ans, dont le maquillage est perfectionné par l’un des membres de l’équipe, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Kamala Khan fait partie de la vague de nouveaux personnages introduits dans la phase 4 du MCU, et est également l’un des nouveaux ajouts au monde de la bande dessinée Marvel n’ayant fait ses débuts qu’en 2012 en tant que premier personnage musulman à avoir sa propre série. . Au moment où elle rejoint Les Merveilles nous en aurons appris plus sur son personnage, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne subira pas beaucoup de développements supplémentaires dans le film, comme l’a dit précédemment la réalisatrice Nia DaCosta, malgré le fait qu’il s’agisse d’un Capitaine Marvel film, il y a beaucoup de place pour que Mme Marvel et Monica Rambeau respirent.

« C’est intéressant, et quelque chose auquel nous avons beaucoup réfléchi et auquel nous avons beaucoup travaillé, comment pouvons-nous obtenir chacun de ces héros vraiment grands et passionnants dans un film de deux heures? » DaCosta a déclaré à Inverse plus tôt cette année. « Le capitaine Marvel a une histoire depuis le premier film, Kamala l’aura Mme Marvel show, et Monica Rambeau, nous ne l’avons vue qu’un peu dans WandaVision. »

Dans la même interview, DaCosta a expliqué comment le film va montrer le côté humain de Carol Danvers, ce qui sera probablement facilité par la présence de Mme Marvel dans les parages, considérant son idolâtrie du Vengeur. Elle a dit : « Pour Les Merveilles, ma plus grande chose était de m’assurer que j’abordais ces personnages en tant qu’êtres humains et pas nécessairement en tant que super-héros. Je veux en savoir plus sur Captain Marvel. Qui est-elle? Quelles sont ses peurs ? Qu’est-ce qui la pousse ? Comment gérez-vous réellement le fait d’être l’être le plus puissant de l’univers ? Comment cela vous pèse-t-il ? C’est le genre de chose que je veux explorer. »

Il n’y a pas de date fixe pour le Mme Marvel la série sera diffusée en première sur Disney +, mais les récentes réunions des investisseurs de Disney ont suggéré qu’elle n’arriverait pas avant la fin de 2022, ce qui aurait probablement du sens avec Les Merveilles maintenant attendu dans les salles le 17 février 2023 après avoir vu sa date de sortie reportée dans la récente refonte du calendrier de sortie de Marvel Studios.





