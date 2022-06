Mme Marvel : la première photo d’Iman Vellani et Brie Larson

in

MERVEILLE

Le protagoniste de Captain Marvel a félicité l’actrice qui a fait ses débuts sur Disney +. Découvrez comment ils se retrouveront dans la suite d’Avenger.

©Disney+Iman Vellani et Brie Larson se retrouveront dans The Marvels.

Une nouvelle fabrication de merveille a vu la lumière et est devenu furieux. Après le phénomène de Chevalier de la lune dans Disney+ et de Doctor Strange dans le multivers de la folie en salles, la dernière série originale du studio est sortie sur la plateforme de streaming. Il s’agit de Mme Merveilleune fiction qui vient avec un ton différent de ce que la franchise de super-héros a montré jusqu’à présent et qui pourrait devenir l’un des favoris de l’année. Brie Larson Il ne lui a pas fallu longtemps pour donner son avis sur la série.

Ce mercredi, le premier épisode de Mme Marvel est arrivé sur Disney+, qui continuera de diffuser de nouveaux chapitres chaque semaine. Ainsi, la compagnie de Kevin Feige nous permettra de connaître l’histoire de Kamala Khan, une adolescente très particulière : elle vit à Jersey City, sa famille musulmane est très exigeante et elle a un fanatisme important pour les Avengers. De cette façon, non seulement les batailles typiques entre super-héros sont montrées, mais aussi leur impact sur la jeunesse de la société.

Dans ce premier épisode, la protagoniste se présente comme une joueuse, écrivaine de fanfiction et super admirateur de Capitaine Marvel. Bien qu’elle se sente invisible devant sa famille et ses camarades de classe, son amour pour Carol Denver stimule son imagination et la motive à atteindre ses objectifs. Le conflit éclate lorsqu’elle découvre qu’elle peut aussi avoir des super pouvoirs tout comme les Avengers qu’elle aime tant.

Iman Vellani a fait ses débuts dans la franchise pour donner vie à Kamala Khan et est accompagné de Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer et Nimra Bucha. Et bien que ce ne soit que le début de son périple dans l’univers cinématographique Marvel, l’actrice qui brille sur Disney+ a déjà un projet à venir dans le futur.

C’est que Vellani agira également dans les merveillesla suite de Captain Marvel qui mettra en vedette Brie Larson dans le rôle de Carol Denvers, Samuel L Jackson comme Nick Fury et Teyona Parris comme Monica Rambeau. En ce sens, la protagoniste a partagé une image sur Twitter avec son nouveau partenaire et a écrit : «Dès notre premier appel vidéo Zoom, je savais que je serais le meilleur Marvel”.

