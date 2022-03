Mme Marvel la nouvelle série Disney + montre un premier aperçu

La première bande-annonce de la série à venir »Mme. Merveille » vient d’être dévoilé. Disney+ est prêt à apporter une histoire entièrement solo de l’héroïne préférée des fans des bandes dessinées Marvel sur votre plate-forme.

Le spectacle met en vedette Iman Vellaniqui joue Kamala Khan, une adolescente du New Jersey qui écrit sa propre fanfiction sur son idole, la Capitaine Marvel. Au fil du temps, elle se rend compte qu’elle-même commence à expérimenter des pouvoirs inattendus.

Avec le premier aperçu, nous avons un aperçu de l’esprit de Kamala Khan, qui semble passer son temps perdu dans ses pensées, rêvant de devenir son super-héros préféré ou comment elle se retrouve secrètement amoureuse d’un garçon.

Après son grand amour de la bande dessinée, Kamala réalise un jour qu’elle a reçu des pouvoirs incroyables, avec la capacité de créer et d’utiliser de l’énergie pour combattre les ennemis, de créer des barrières pour arrêter les projectiles et même la capacité de rester en l’air.

La production de la série Disney + s’est terminée en mai 2021, une date qui a également donné la confirmation passionnante au début du mois que Kamala apparaîtrait dans la suite de Captain Marvel. »Les Marvel », avec le « S » du logo officiel de »Ms. Merveille ».

En plus de Carol Danvers, interprétée par Brie Larsonla suite de super-héros mettra également en vedette l’actrice Teyona Parris donnant vie à une autre Marvel, comme apparaîtra Monica Rambeau, un personnage qui a fait ses débuts dans le programme Disney + »WandaVision » l’année dernière.

En plus de Vellani, »Ms. Marvel » aussi étoiles Chevalier Aramis comme Kareem/Red Dagger, Saagar Shaykh en tant que frère aîné de Kamala, Amir, mat lintz en tant que meilleur ami de Kamala, Bruno Carrelli, rish shah comme Kamran, Laurel Marsen comme Zoe Zimmer et Zénobie Shroff et Mohan Kapour comme les parents de Kamala.

Bisha K’Ali sert de scénariste en chef et de producteur exécutif avec Kevin Feige, Louis D’Esposito et Victor Alonso. Les co-producteurs exécutifs sont Sana Amanat et Brad Winderbaum. Les réalisateurs de la saison sont Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy et Meera Mennon.

»Mme. Marvel » arrivera avec un total de six épisodes dans sa première saison sur le 8 juin 2022 prochain.