Mme Marvel inondée de mauvaises critiques dans l’attaque ciblée des trolls après la première de Disney +

Mme Marvel a finalement chuté sur Disney+ ce qui semble avoir irrité pas mal de monde sur internet.

Le nouveau spectacle a reçu une note parfaite sur Rotten Tomatoes et, selon Comic Book, les critiques l’ont classé comme le meilleur spectacle Marvel sur Disney +.

Mais cela ne semble pas avoir été suffisant pour certains, des personnes en colère se rendant en masse sur iMDB pour passer en revue la nouvelle émission.

Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le review bombing est un phénomène Internet où une émission de télévision, un film ou un produit est ciblé en masse par des trolls.

Ils laissent des vagues de critiques négatives dans l’espoir de faire baisser ses scores sur des sites comme IMDb ou Rotten Tomatoes pour nuire à ses chances de succès.

La raison pour Mme MarvelLe bombardement des critiques de n’est pas clair, bien que de nombreuses critiques d’iMDB aient évoqué le sexe et l’héritage du nouveau super-héros.

Pour mémoire, c’est une fille d’origine pakistanaise et musulmane.

Un utilisateur sur iMDB a écrit : « Cette fille est bruyante, ennuyeuse et une super-héroïne en herbe. » Car Dieu nous en garde une fille est bruyante ou franche.

Un deuxième a déclaré: « Costume laid, jambes couvertes, mains couvertes et robe longue. Et tout cela à cause de ces traditions stupides. »

Un troisième a ajouté : « [It has] potentiel d’être le pire spectacle de [the] l’histoire de la télévision. »

Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont visé son sexe, sa religion et son héritage en quelques mots rapides.

Crédit : iMDB

Mais Mme Marvel les fans ne le prennent pas couché. Au lieu de cela, ils ripostent dans la section des commentaires.

Un utilisateur a déclaré: « Arrêtez de critiquer cette émission et sortez. »

Un deuxième a plaisanté: « Les haineux vont détester, mais ce spectacle a l’air bien jusqu’à présent. Pas de Marvel traditionnel, mais bien fait. »

Un troisième a ajouté : « C’était tellement bien. Le spectacle est délicieux… c’est une bonne représentation musulmane et pakistanaise à Hollywood. »

Kamala Khan est une enfant obsédée par les bandes dessinées qui découvre qu’elle a des pouvoirs tout comme ses héros.

Dans la série, elle peut contrôler la lumière et dans les bandes dessinées originales, elle peut étirer son corps.

Ce détail majeur de l’histoire a probablement été modifié parce que les jeunes filles ne devraient pas avoir à se soucier de leur taille ou de la forme de leur corps. De plus, être capable de tirer des faisceaux de lumière est vraiment cool.

Alors, disons simplement ceci : regardez l’émission et décidez par vous-même. Et essayez de regarder au-delà du fait que le personnage principal n’est pas un homme musclé, blond et américain.