Mme Marvel fait ses débuts avec la plus faible audience de tous les spectacles Marvel en direct

Mme Marvel a fait ses débuts sur Disney + en tant qu’émission télévisée la mieux notée à venir de Marvel Studios à ce jour. Malgré cela, il semble que la série n’ait pas réussi à se connecter avec les téléspectateurs de la même manière qu’avec les critiques en ce qui concerne l’heure de visionnage, car jusqu’à présent, la série serait la série Marvel la moins regardée à arriver sur Disney + par d’une certaine manière. Avec Kamala Kahn qui devrait revenir l’année prochaine Les Merveilles, on se demande pourquoi les débuts du jeune n’ont pas décollé.

Marvel Studios a connu une énorme séquence de victoires avec sa sortie MCU TV sur Disney +, toutes leurs séries d’action en direct ayant enregistré plus d’un million de vues au cours de leurs cinq premiers jours. Au plus haut niveau, Loki a été regardée 2,5 millions de fois, tandis que la dernière série à sortir, Chevalier de la lunea attiré 1,8 million de vues. Mme Marvelcependant, aurait été regardée par seulement 775 000 personnes au cours de la même période, mais apparemment, l’émission a attiré plus de téléspectateurs de 20 à 24 ans et un public beaucoup plus diversifié que les autres émissions.

Il pourrait y avoir de nombreuses raisons derrière le manque d’audience de la série, et cela pourrait être dû en grande partie au timing. À l’époque où les goûts de Loki et WandaVision étaient libérés, de nombreux pays traversaient une sorte de verrouillage ou d’ordre de rester à la maison à cause de la pandémie de Covid, ce qui signifie qu’il y avait beaucoup plus de gens avec plus de temps pour se connecter. De plus, de nombreux personnages à avoir ont reçu des émissions de télévision ont déjà été des personnages bien établis ou ont eu l’intrigue à leur sujet de Chevalier de la Lune. Mme Marvel est un jeune personnage et peut sembler sans importance pour un public plus âgé, qui pourrait bien attendre de regarder la série entière à une date ultérieure.

Mme Marvel lancée au milieu d’autres grandes séries

merveille

Un autre aspect majeur de Mme MarvelL’incapacité d’attirer les gens au cours des premiers jours pourrait être due aux autres énormes séries qui sont diffusées en même temps. Le mois dernier, Netflix a abandonné sa plus grande saison de Choses étranges pourtant, avec 7 longs métrages que les téléspectateurs peuvent parcourir et éventuellement revoir avant l’arrivée des deux derniers épisodes le 1er juillet. En plus de cela, Disney + publie également de nouveaux épisodes de Guerres des étoiles série Obi Wan Kenobi le même jour que Mme Marvelde nouvelles versions, et avec le Guerres des étoiles Le film étant attendu depuis longtemps par les fans et ayant une première record, il n’y aura qu’un seul gagnant dans cette bataille particulière chaque semaine. Sur Amazon Prime, Les garçons profite de l’arrivée réussie de sa troisième saison et attirera à nouveau davantage les téléspectateurs plus âgés que Mme Marvel.





Avec Obi Wan Kenobi devrait se terminer cette semaine, peut-être Mme Marvel verra une augmentation de son audience au cours de ses derniers épisodes. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que Marvel Studios s’inquiète trop du nombre initial de téléspectateurs de la série, car en ce qui concerne le streaming, cela peut parfois être plus un marathon qu’un sprint.