Mme Marvel : Explication de la fin de la nouvelle série MCU et de la scène post-crédit

Attention, spoilers massifs suivent: Avec Mme Marvel a commencé il y a six semaines, le découplage le plus récent du Univers cinématographique Marvel chez Disney+. Aujourd’hui a culminé Kamala Khans première aventure dans sa grande finale et sa fin a tenu un énorme surprise prêt!

Les pouvoirs de Kamala ont une origine très spéciale

Au début de la série MCU, Kamala a trouvé un vieux bracelet, qu’elle a mis. Comme elle l’a découvert un peu plus tard, le bijou semble lui conférer des super pouvoirs, ou plutôt : il semblerait, selon son petit ami Bruno activer les pouvoirsqui ont toujours dormi au fond d’elle.

Quelques épisodes plus tard, la révélation suivante a finalement suivi, car il a alors été révélé à Kamala qu’elle n’était en fait pas une personne normale, mais une clandestin. Ce groupe d’êtres est original d’une autre dimension et était souvent confondu avec Djinn. En raison de leur lignée, nos super-héros juniors peuvent nonpour ainsi dire, l’énergie lumineuse.

Cependant, ce n’est pas tout, car la scène régulière finale de « Ms. Marvel » en a tenu un surprise spéciale prêt. Dans ce document, Bruno explique à Kamala qu’il a examiné son sang et a découvert quelque chose d’inhabituel – une mutation. C’est vrai, notre jeune héroïne est une mutante ! Non seulement cela, elle est aussi la première mutante que nous rencontrons MCU-terre-616 apprendre à connaître.

Cette révélation a d’ailleurs été soulignée par un morceau de musique très spécial: Une version du Chansons thématiques du dessin animé classique X-Men : la série animée pouvait être entendu à ce moment-là. C’est aussi une nette différence avec les bandes dessinées, car Kamala était toujours dedans un inhumain.

Kamala utilise ses super pouvoirs © Marvel Studios/Disney

Dans la meilleure tradition MCU, bien sûr, il y avait aussi une scène post-générique qui avait une autre révélation en réserve pour les téléspectateurs : une apparition de la grande idole des Avengers de Kamala !

Captain Marvel part-il à la recherche de Kamala ?

Dans la scène supplémentaire, qui dure un peu plus de 20 secondes, on voit Kamala et son bracelet soudain briller commence. Elle est ensuite jetée dans son placard et se lève peu de temps après Capitaine Marvel en dehors d’ici! Ici peut Brie Larsonl’interprète de la super-héroïne, fait une petite apparition.

Carol Danvers alias Captain Marvel a un petit caméo © Marvel Studios/Disney

Il semble que Kamala ait son super-héros personnel Carol Danvers lieux échangés. Le bracelet nous semble donc notre personnage principal téléporté dans un lieu inconnu et avoir amené Captain Marvel sur Terre. Voici la suite de ça Film Les Merveillespréparé.

On ne sait pas grand-chose actuellement sur l’histoire de la prochaine ramification du MCU. La seule chose qui est certaine, c’est que aux côtés de Carol Danvers et Kamala Khan également Monica Rambeau sera là. Le film est prévu pour 28 juillet 2022 début.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Comment avez-vous aimé la révélation que Mme Marvel est une mutante ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!