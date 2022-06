Mme Marvel est la série Marvel la moins regardée sur Disney + jusqu’à présent

Disney+

Mme Marvel est un produit parfaitement réussi destiné à un jeune public qui risque de perdre l’intérêt des autres publics qui suivent le MCU.

©Disney+Mme Merveille

Mme Merveille j’arrive à Disney+ et la vérité est que les critiques spécialisés ainsi que le jeune public sont enthousiasmés par les deux premiers épisodes qui racontent comment Kamala Khan devient une héroïne comme elle en avait rêvé toute sa vie d’adolescente, quelque chose qui peut résonner beaucoup dans la jeunesse qui regardent ce programme TV atypique pour le Univers cinématographique Marvel.

Bien sûr, la dernière expérience des fans de MCU avec une série télévisée a été l’entrée sombre. Chevalier de la Lune, avec Oscar Isaac, qui raconte l’histoire du mercenaire Marc Spector, l’avatar du dieu lunaire Konshu. Un programme destiné à un tout autre public. Kévin Feig maintient l’ambition que merveille ont quelque chose à offrir à chaque tranche du marché.

Le début de Mme Marvel

Quant à la série d’action en direct de Disney+ les débuts étaient avec WandaVision et avait de bons chiffres alors qu’il préparait le terrain pour que Scarlet Witch fasse son truc dans Doc étrange 2. Le faucon et le soldat de l’hiver Cela s’est passé rapidement, laissant même un nouveau Captain America prêt pour l’action après Steve Rogers. Loki c’est sûrement la plus pertinente de ces entrées dans la phase 4 libérant le multivers et reprenant l’histoire du Dieu de la tromperie.

On peut enfin parler de oeil de faucon et le mentionné précédemment Chevalier de la Lune. Le premier a suivi Clint Barton faisant équipe avec Kate Bishop et même prenant le Kingpin, assurant le retour des personnages majeurs au sein du MCU. Chevalier de la Lune se sentait déconnecté de multivers mais cela ne signifiait pas qu’il perdait en qualité dans sa réalisation. L’audition de Mme Merveille elle n’est manifestement représentée dans aucun de ces projets.

C’est peut-être pour cela que les chiffres au début de la série mettant en vedette Iman Vellani être le plus lâche. Selon Samba-TV la série a atteint 775 000 foyers disposant de la plateforme de streaming La Casa del Ratón et, dans ce contexte, la meilleure réception a été celle du public le plus jeune. Âge moyen? Entre 20 et 24 ans. Ne désespérez pas, il y a Mme Merveille pendant un certain temps, avec la confirmation que l’héroïne sortira également au cinéma dans les merveilles près de Capitaine Marvel et Monica Rambeau.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂