Mme Marvel, Disney Plus : qui joue le personnage Red Dagger

Dans le dernier épisode de la série Disney+ »Mme Merveille », nous avons pu voir comment Kamala et sa mère se rendent dans la ville de Karachi, au Pakistan, pour rendre visite à la grand-mère de Kamala, afin de trouver des réponses à plusieurs des inconnues de ses nouveaux pouvoirs. Cependant, lorsque Kamala arrive à la gare de Karachi, elle est confrontée à Dague rouge l’un des personnages des bandes dessinées de Mme Marvel.

Bien que Red Dagger soit déjà apparu dans l’épisode 4 aidant Kamala à exploiter ses pouvoirs et à combattre Najma et son équipe, son rôle dans la série, que ce soit en tant qu’ami de Kamala, amoureuse ou compagnon de super-héros, n’était pas encore bien défini. . pour l’acteur Chevalier Aramisqui joue le personnage de la série Disney +, ce rôle l’a mis sous les projecteurs d’une manière qu’il n’a jamais connue auparavant.

Ms. Marvel est la série la plus appréciée des studios Marvel sur Disney+

Bien que d’origine pakistanaise et indienne, Knight a passé la majeure partie de sa carrière à jouer des personnages hispaniques, faisant de son rôle dans »Ms. Marvel » encore plus significatif, étant donné que c’est la première fois qu’il représente sa culture à la télévision. Knight a commencé à jouer lorsqu’il était enfant, assumant des rôles plus petits dans des séries policières telles que « Boston Legal » et « Cold Case ». Il a même eu un rôle récurrent dans « Dexter » en tant que Carlos Prado, le fils de Ramón Prado, l’un des antagonistes de la saison 3.

»Mme. Marvel » n’est pas la première incursion de Knight dans le monde des super-héros, ayant joué le rôle de « le garçon à la pomme » dans « The Dark Knight Rises » de Christopher Nolan. Cependant, le rôle le plus mémorable de Knight en tant qu’enfant était celui de Bean dans l’adaptation de »Ender’s Game » par Gavin Hood. Bean joue un rôle plus crucial dans les derniers livres de la série, mais en raison du manque de succès financier du film, aucune suite n’a jamais été faite.

Le personnage de Red Dagger peut être vu dans les bandes dessinées comme un anti-héros essayant de trouver sa place dans un monde confus. Plus important encore pour Knight, le spectacle lui a permis de mettre en valeur sa formation en arts martiaux et sa capacité d’acteur, faisant de lui l’acteur parfait pour le rôle de Red Dagger.

On ne sait toujours pas si Red Dagger aura une plus grande participation à l’univers cinématographique Marvel, apparaissant dans de futures productions ou si sa participation ne restera que dans le »Ms. Merveille ».