Mme Marvel découvre l’aspect cosmique de ses pouvoirs dans ce clip Disney+

Kamala Khan est une jeune femme normale qui acquiert soudainement des pouvoirs spéciaux et a la chance de devenir une héroïne comme son idole : Captain Marvel. Un nouveau clip Disney+ !

©IMDBMme Merveille

Dans quelques mois, il fera ses débuts dans Disney+ une nouvelle entrée de la Phase 4 du Univers cinématographique Marvel: Mme Merveille. L’émission met en vedette Iman Vellani dans le rôle de Kamala Kahn, la première super-héroïne musulmane de la marque qui est une grande fan de Carol Danvers. ALIAS Capitaine Marvel. Dans ce cas, la jeune femme acquiert des super pouvoirs et n’hésite pas à se faire du bien avec ces nouvelles capacités.

Kamala Kahn est l’une des révélations dans le monde des romans graphiques et l’une des grandes raisons de sa popularité est que le personnage est une jolie jeune femme. « Ordinaire » quand elle ne mène pas sa vie de héros. Dans l’émission, nous la verrons tomber amoureuse et avoir une vie sociale typique de quelqu’un de son âge. Bien sûr, jusqu’à ce que je prenne l’identité de Mme Merveille.

m / s. Marvel est cosmique !

Dans ce cas, la nouvelle avance de la série de Disney+ montre Kamala rêvant d’être un force du bien de la même manière que Captain Marvel jusqu’à ce qu’elle découvre un bracelet mystérieux qui lui donne des capacités étranges comme la capacité de générer une énergie spéciale qui pousse les choses et elle peut même marcher sur cette lueur. Une amie lui demande comment elle se sent et elle répond : « Cosmique! ».

Mme Merveille est un spectacle clé dans ce que nous appelons la phase 4 du Univers cinématographique Marvel. Apparemment, cela n’aura rien à voir avec le multivers, un thème qui a été abordé dans Loki, Et si… ?, Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange dans le multivers de la folie. La série avec Vellani est le préambule du film les merveilles où Captain Marvel, Mme Marvel et Monica Rambeau participent.

Comme nous l’avons dit, le casting de Mme Merveille está encabezado por Iman Vellani como Kamala Kahn, Matt Lintz como Bruno Carrelli, Alysia Reyner como Agent Sadie Deever, Rish Shah como Kamran, Laurel Marsden como Zoe Zimmer, Yasmeen Fletcher como Nakia, Zenobia Shroff como Muneeba Kahn y Mohan Kapur como Yusuf Kahn, entre autres. Le spectacle arrivera à la Mouse Platform le 8 juin prochain.

