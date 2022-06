Disney+

Une nouvelle série MCU arrive sur la plateforme Disney+ et ici on va tout vous dire pour que vous soyez au courant de la suite de l’histoire au sein de la franchise. Voyez quand il arrivera dans votre pays !

©Disney+Mme Marvel : date et heure de la première de la nouvelle série Marvel sur Disney+.

La Univers cinématographique Marvel créé jusqu’à présent cette année Chevalier de la lune Oui Doctor Strange dans le multivers de la folie, mais continuera d’offrir le meilleur à ses millions de fans à travers le monde. Dans ce cas, dans les prochains jours, la série Mme Merveille au service de diffusion en continu Disney+ et ici nous vous dirons tout ce que nous savons. Quelle est votre date et heure de sortie ?

Cette nouvelle histoire de MCU se concentre sur Kamala Khan, un adolescent musulman américain qui grandit dans le New Jersey City. Elle est une joueuse passionnée et une écrivaine de fan-fiction vorace, car elle est une grande fan de super-héros avec une imagination démesurée, en particulier en ce qui concerne Captain Marvel. En même temps, il a l’impression de ne pas s’intégrer à l’école et parfois même à la maison, mais seulement jusqu’à ce qu’il obtienne ses super-héros préférés et que sa vie semble s’améliorer.

Iman Vellani est celui qui incarne Kamala Khan dans cette nouvelle production de la franchise en Disney+mais vous ne serez pas seul. Le casting comprend également : Chevalier Aramis (Karim), Saagar Shaykh (Amir Khan) rish shah (Karan), mat lintz (Bruno Carrelli), Zénobie Shroff (Muneeba Khan), Mohan Kapour (Yousuf Khan) Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azher Usman, Travina Springer, Nimra Bucha, Alyy Khan, Alysia Reiner, Fawad Khan, Mehwish Hayat Oui Laurel Marsen.

Il s’agit d’un projet officialisé en août 2019, après une présentation de Kevin Feige lors de l’édition de cette année-là de Disney’s D23 Expo. Là, ils ont révélé Bisha K’Ali comme son showrunner, mais sans donner trop de détails jusqu’au moment de son tournage. Enfin, ils sont arrivés sur le plateau d’enregistrement en novembre 2020, mais les temps ont été changés par la pandémie de coronavirus et ils ont été contraints de changer leur date de sortie.

+Quand Mme Marvel sera-t-elle diffusée sur Disney+ ?

Il devait initialement arriver en streaming en novembre 2021, mais Covid ne l’a pas autorisé. Au fil des semaines, on sut que Mme Merveille sera présenté en première sur Disney + le mercredi 8 juin prochain, débarquant sur la plateforme avec ses 6 épisodes, un par semaine. Si vous êtes en Amérique latine, nous prévoyons que vous devrez vous lever tôt pour les voir avant tout le monde.

+ À quelle heure la première de Mme Marvel sur Disney + ?

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 02H00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur : 03H00

Chili, Venezuela, Bolivie, Porto Rico et République dominicaine : 4H00 DU MATIN

Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 DU MATIN

